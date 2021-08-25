Здоровье

39 минут назад

Паразитами от рыбы заразились трое липчан

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#рыба #паразиты
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Паразитами от рыбы заразились трое липчан

Это данные за первое полугодие.

Напомним, накануне стало известно, что в Липецкой области 40% рыбы, выловленной в реках Дон, Воронеж, Усманка, Красивая Меча заражено паразитами - описторхозом и псевдамфистомозом. Всего за 7 месяцев этого года отдел паразитологии и ихтиопатологии Липецкой областной ветеринарной лаборатории исследовал 411 образцов рыбы из прудов и рек одиннадцати муниципальных образований нашего региона.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в январе-июне этого года в Липецкой области было зарегистрировано 3 случая описторхоза.

Заражение происходит при употреблении в пищу инвазированной личинками описторхисов рыбы семейства карповых (сазан, карась, язь, елец, чебак, вобла, линь, лещ и другие).

Человек заражается при употреблении необеззараженной рыбы (вяленая, соленая, холодного копчения, строганина, сырая), содержащей жизнеспособных личинок описторхиса.

В течение трёх-четырех недель с момента попадания в организм хозяина гельминты достигают половой зрелости и начинают откладывать яйца. Заражение человека описторхисами приводит к различным нарушениям здоровья - развитию ангихолита, холецестита, панкреатита, цирроза печени, анемии. Она также способствует проникновению вирусной и бактериальной инфекций, возникновению восходящего гепатита, камней в желчевыводящих протоках и протоках поджелудочной железы.

У зараженных людей в 10 раз увеличивается риск возникновения первичного рака печени, в 3 раза чаще встречается тяжелое течение бронхиальной астмы, в 4 раза – сахарного диабета.

По данным управления ветеринарии Липецкой области, описторхисы были обнаружены в плотве из реки Дон в Лебедянском районе, в леще из Красивой Мечи в Лебедянском районе, в плотве и красноперке в реке Усманка в трёх километрах от села Песковатка Боярская Усманского района, в плотве, густерах, лещике в реке Дон в Хлевенском районе, в густерах в реке Воронеж в Хлевенском районе.
1 897
#рыба #паразиты
4

Комментарии (1)

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Кристина

3 минуты назад
А что насчёт реки Б. Сосна? Её не проверяли?
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