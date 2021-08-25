Происшествия

41 минуту назад

Инсталляцию «Я люблю Сокол» восстановили

4 349
#вандализм #хулиганство
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Инсталляцию «Я люблю Сокол» восстановили

Знак вернули на прежнее место

Инсталляция «Я люблю Сокол», сломанная нетрезвой девушкой, вернулась на прежнее место – у дороги на улице Баумана.

  Напомним, ночью 9 августа знак разломала девушка.  Выходка попала на видео уличного наблюдения, а сама хулиганка была опознана и вскоре задержана.  На нее возбудили уголовное дело. Причину своего поступка  19-летняя она объяснить не смогла.

Собственники знака, владелец автосервиса, разломанную конструкцию полностью восстановил и вернул на прежнее место. Как сообщили GOROD48 в автосервисе, новую инсталляцию изготовили за свой счет. Будут ли требовать с хулиганки компенсировать стоимость инсталляции, там пока не решили.

4 349
#вандализм #хулиганство
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Комментарии (4)

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Администрация

13 минут назад
А разрешение на установку, есть?
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Горновой

20 минут назад
Отлейте у нас из ЧУГУНА вместе с постаментом.
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Очень

28 минут назад
красивая и оригинальная инсталляция, аналоговнет
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Надеюсь

36 минут назад
Сделали из чугуна.
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