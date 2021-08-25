Происшествия
41 минуту назад
Инсталляцию «Я люблю Сокол» восстановили
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Знак вернули на прежнее место
Инсталляция «Я люблю Сокол», сломанная нетрезвой девушкой, вернулась на прежнее место – у дороги на улице Баумана.
Напомним, ночью 9 августа знак разломала девушка. Выходка попала на видео уличного наблюдения, а сама хулиганка была опознана и вскоре задержана. На нее возбудили уголовное дело. Причину своего поступка 19-летняя она объяснить не смогла.
Собственники знака, владелец автосервиса, разломанную конструкцию полностью восстановил и вернул на прежнее место. Как сообщили GOROD48 в автосервисе, новую инсталляцию изготовили за свой счет. Будут ли требовать с хулиганки компенсировать стоимость инсталляции, там пока не решили.
Напомним, ночью 9 августа знак разломала девушка. Выходка попала на видео уличного наблюдения, а сама хулиганка была опознана и вскоре задержана. На нее возбудили уголовное дело. Причину своего поступка 19-летняя она объяснить не смогла.
Собственники знака, владелец автосервиса, разломанную конструкцию полностью восстановил и вернул на прежнее место. Как сообщили GOROD48 в автосервисе, новую инсталляцию изготовили за свой счет. Будут ли требовать с хулиганки компенсировать стоимость инсталляции, там пока не решили.
4 349
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Очень
Надеюсь