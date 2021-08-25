Липецкий художник скончался после госпитализации с COVID-19

Николая Бутрина госпитализировали накануне открытия персональной выставки.

На 60-ом году жизни скончался известный в Липецке художник Николай Бутрин. По информации GOROD48, мужчину госпитализировали с COVID-19 накануне открытия его персональной выставки, которое было запланировано в областном центре культуры на 3 августа. Прощание с художником состоится в Покровском храме 26 августа в 13:00.Николай Бутрин запомнится липчанам своими искренними работами. Мужчина всегда увлекался живописью, а в последние годы делал упор на скетчи, в которых изображал Липецк, его жителей, а также своих коллег в НЛМК и сам завод.Почитатели таланта художника выражают соболезнования родным и близким Николая Бутрина и оставляют под постом-некрологом слова поддержки.- Покинул нас отличный художник и просто хороший человек.- Очень печально. Познакомились с этим интересным художником год назад на фестивале «Тайны усадьбы» - он тогда рисовал мою сестру во время мастер-класса по рисунку. Получилось художник нарисовал, как рисует другой художник. Разговорились, узнала, что работает на НЛМК, в Instagram с удовольствием наблюдала за новыми его работами.- Большая утрата для мира и для искусства.Николай Бутрин родился в 1961 году в Липецке. Начал заниматься рисованием еще во время учебы в школе, посещал изостудию при ДК ЛТЗ. После службы в армии окончил учебно-опытный производственный комбинат художественной росписи, отделение лаковой миниатюры. С 1980 года Николай Бутрин трудился на НЛМК художником-оформителем. Последнее время трудился слесарем-ремонтником основного механосборочного цеха.Кажется, Николай Бутрин рисовал всегда и везде: в школе оформлял стенгазеты, в армии выпускал боевые листки, работая на НЛМК, писал портреты коллег. Являясь с 2016 года участником народной изостудии ОЦКНТ, неоднократно выставлял свои работы на выставках областного и межрегионального уровня. Его работы хранятся в музеях и частных коллекциях Липецка, Задонска, Усмани, Тамбова, Москвы, стран ближнего и дальнего зарубежья. Основой творчества Николая Бутрина является реалистическое искусство, рисунки в стиле фэнтези, масляная и акварельная живопись, графика.