Происшествия

сегодня, 08:45

32-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

4 1506
#авария #ДТП
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32-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

Мужчина собрал целый букет административных статей.

22 августа в 22.40 в Лев-Толстовском районе водитель автомобиля «Ауди-80» сбил 11-летнего мальчика, который шел рядом с дорогой, и скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали с переломом руки. 

«В результате поисковых и розыскных мероприятий автоинспекторы установили, что за рулем автомобиля находился 32-летний житель Лев-Толстовского района. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Сотрудникам полиции он сообщил, что во время аварии был трезв, а употребил алкоголь позже», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

В отношении водителя автоинспекторы составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен.). Судом оштрафовал его за это нарушение на 30 000 рублей. 

Кроме того, составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния).  Судом назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. 

Так же мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1. ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) с наказанием в виде штрафа в размере 5000 рублей. 
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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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???

31 минуту назад
Почему такое "гуманное" наказание этому животному?
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Сегодня утром

34 минуты назад
очередной д* летел под красный светофор на 11 мкр, пешеходы уже шли. Мальчику просто повезло...
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Может

42 минуты назад
У него была аритмия.Интересно,он в какой партии состоит?
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Кондратий

47 минут назад
Садиться пьяным за руль – это всё равно, что идти по многолюдной улице и жонглировать гранатами с вынутой чекой надеясь, что «пронесёт» и ничего не случится.
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