32-летний водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии

Мужчина собрал целый букет административных статей.

22 августа в 22.40 в Лев-Толстовском районе водитель автомобиля «Ауди-80» сбил 11-летнего мальчика, который шел рядом с дорогой, и скрылся с места аварии. Ребенка госпитализировали с переломом руки.



«В результате поисковых и розыскных мероприятий автоинспекторы установили, что за рулем автомобиля находился 32-летний житель Лев-Толстовского района. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что водитель не имеет права управления транспортным средством. Сотрудникам полиции он сообщил, что во время аварии был трезв, а употребил алкоголь позже», - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



В отношении водителя автоинспекторы составили административный протокол по ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение требования Правил дорожного движения о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен.). Судом оштрафовал его за это нарушение на 30 000 рублей.



Кроме того, составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния). Судом назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.



Так же мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1. ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) с наказанием в виде штрафа в размере 5000 рублей.

