В России

8 минут назад

Эксперты оценили сроки сопротивления Панджшера талибам

29
Образование костяка из военных, а также рельеф и гористая местность, свойственные афганской провинции Панджшер, — такие факторы приблизительно на полгода позволят силам сопротивления сдержать натиск боевиков радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом во вторник, 24 августа, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты. 

В настоящий момент из 34 афганских провинций остается только одна территория, свободная от боевиков радикального движения, — это Панджшер. Регион располагается в 120 км к северу от Кабула в районе сложного рельефа местности. В качестве главы сил сопротивления «Талибану» выступил Ахмад Масуд — сын покойного национального героя страны Ахмада Шаха Масуда. 

22 августа представители «Талибана» начали наступление на неподконтрольную группировке провинцию, но в то же время обе стороны выразили надежду на урегулирование конфликта путем переговоров, а не силовыми методами. В частности, сторона боевиков ведет диалог не с самим Масудом, а с бывшим вице-премьером Афганистана и министром внутренних дел страны Амруллой Салехом, который в настоящий момент объявил себя и. о. главой республики и пребывает на территории Панджшера. 

Директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессара указал на преимущество сил сопротивления в виде гористой местности и ущелья, что способствует долгосрочному удержанию «Талибана». 

«Тем более к ним, по разным данным, примкнули силы правительства, не согласные с политикой «Талибана». Но следует понимать, что война — это крайний вариант для обеих сторон», — сообщил специалист в ходе беседы с изданием. 

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сотников указал: при условии образования вокруг Масуда костяка из военных, силы сопротивления могут удерживать боевиков на протяжении полугода. 
29

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#вакцинация #грипп
В вакцину от гриппа добавлили новые штаммы

6 минут назад

В России
#Зимняя вишня
Процесс по делу «Зимней вишни» подошел к завершению

сегодня, 15:59

В России
#ипотека
За год в России снизилась доступность новостроек в ипотеку

вчера, 20:17

В России
Авиабилеты по России подешевели на 30%

вчера, 20:12

В России
Правила въезда в Грецию изменили для российских туристов
2
Правила въезда в Грецию изменили для российских туристов

22.08.2021 20:21

В России
В Казани на аттракционе люди полчаса провисели головой вниз на высоте 40 метров
В Казани на аттракционе люди полчаса провисели головой вниз на высоте 40 метров

22.08.2021 20:15

В России