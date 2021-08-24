В «Пятёрочке» появились герои популярной игры Brawl Stars

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила новую маркетинговую акцию моментальной лояльности «Бравлы» по мотивам популярной мобильной игры Brawl Stars. За покупки в магазинах сети гости получат миниатюрные игрушки — бравлы.

В период с 24 августа до 4 октября 2021 года за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» покупатели будут получать один бравл в индивидуальном флоупаке из FSC-бумаги. Игрушки можно использовать в качестве брелоков, также их можно соединять и составлять браслеты. Всего в коллекции 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, 2 игрушки от спонсоров Whiskas и Felix, одна с логотипом «Пятёрочки». Кроме того, 5 бравлов – со спецэффектами: 3 светятся в темноте и 2 – блестящие.

Бравл также можно получить за покупку товаров-партнёров акции или приобрести отдельно за 55 рублей.

В рамках акции в мобильном приложении «Пятёрочки» (возрастная маркировка мобильного приложения 6+) также появилась игра, за прохождение уровней в которой можно получить брендированную продукцию Brawl Stars, купоны на скидку на заказ в сервисе «Пятёрочка Доставка», дополнительные баллы на «Выручай-карту», подписку на онлайн-сервис IVI, а также принять участие в розыгрыше ценных призов – смартфонов iPhone 12 Pro Max, ноутбуков Acer Aspire, игровой консоли Sony Play Station 5 и сертификатов на путешествие. Загрузить игру можно также через QR-код на флоупаке.

Игра представляет собой классический популярный формат головоломки с несложными правилами и множеством уровней. Ежедневно игроку предоставляется 3 стартовых попытки. При этом можно использовать баллы программы лояльности или выполнить специальное задание, чтобы получить новые «жизни». К примеру, добавить email в профиль, оценить купленный товар или совершить покупку на определённую сумму с применением «Выручай-карты». Игра будет доступна в приложении до 26 сентября 2021 года.

«Мы активно внедряем элементы геймификации, отвечая на тренды и делая шопинг более увлекательным и эмоциональным для всей семьи. Новая акция «Бравлы» предполагает как офлайн, так и онлайн вовлечение. Теперь за покупки в магазинах мы дарим игрушки с изображениями героев популярной мобильной игры, которые можно собирать и обмениваться ими с друзьями, а в мобильном приложении «Пятёрочки» появилась собственная игра-головоломка. Уверен, что такой комплексный подход позволит нам привлечь ещё больше внимания к акции и повысить лояльность наших гостей», - отметил Михаил Ярцев, директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

Подробнее ознакомиться с условиями акции можно на сайте brawls.5ka.ru