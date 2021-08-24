В Липецке проверили ход капитального ремонта домов

Члены Попечительского Совета регионального Фонда капитального ремонта провели выездную проверку объектов. Общественники и депутаты не высказали замечаний о ходе и качестве работ.

Сегодня в Липецке прошел объезд многоквартирных домов, где, в том числе проходят работы в рамках плана капитального ремонта на 2021 год. Участниками объезда стали члены Попечительского совета — контролирующего органа, проверяющего деятельность Фонда капитального ремонта в Липецкой области. Осмотр объектов стал этапом отчета о деятельности ФКР по итогам I полугодия. Критических замечаний по выполненным и уже завершенным работам у общественников и депутатов не возникло.

Участники объезда посетили три многоквартирных объекта. В доме №1 на Октябрьской сейчас заменяют кровлю и ремонтируют фасад, в доме №119/1 по улице Гагарина установили автоматизированный тепловой пункт, а в доме №7 по улице 9 микрорайон — заменили лифт.

- Прошло уже полгода, есть промежуточные итоги и темы для обсуждения. Мы выбрали три дома, на примерах которых можно оценить работы. Мы кратно на примерах этих объектов показали, что и насколько успешно делает Фонд капитального ремонта, - рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова. - Пока замечаний от членов Попечительского совета не услышали. Зато есть вопросы. Они очень интересуются работами ФКР, передают нам для разъяснений те вопросы, что задают им липчане, которые к ним обращаются. Можно выделить две основные сферы вопросов. Липчане интересуются сроками проведения капитального ремонта тех домов, в которых они живут. А также жители очень интересуются установкой автоматизированных тепловых пунктов, которые помогают жильцам многоквартирных домов сократить платежи за отопление.

Сегодня в рамках объезда члены Попечительского Совета посетили дом № 119/1, здесь по программе капитального ремонта в 2019 году установили автоматизированный тепловой пункт. Это классическая «хрущевка», которые обычно не отличаются высокой энергоэффективностью. За 2 года эксплуатации АТП, жильцы дома уже оценили плюсы: платежи за отопление снизились на 16,62%.

Всегда в центре внимания оказывается ремонт фасада многоквартирного дома. Чаще всего фасад обновляют вместе с кровлей. Как в доме №1 по улице Октябрьской. Сроки планируемого в этом здании капитального ремонта были перенесены на более ранний период, в связи с плачевным состоянием фасада. В этом году здесь обновят фасад и кровлю, имеющую необычную геометрию. В 2022 году — заменят лифты.

- Несмотря на большие объемы ремонтов, к каждому дому мы подходим индивидуально. Иногда надо проводить оценку, насколько целесообразно проводить ремонт дома, если его износ превышает 70%, и технически он должен быть признан аварийным. Но большинство старых уникальных домов мы еще можем сохранить и обновить их индивидуальность. Например, если это касается фасада. Отличный пример — Советская, 68: очень интересный фасад, удивительная история, сложные балконы. Каждый дом — интересный, - генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова. - Недавно я ездила в Долгоруково. Там на улице Ленина стоит старенький двухэтажный дом необычайной красоты: у него очень интересный вход — с колоннами и портиком. Мы его будем обязательно ремонтировать. У нас единый подход и к домам в региональном центре, и к домам в области. Если ремонт нужен — он будет сделан по общему стандарту качества и эстетики, но с сохранением своей истории.

В 2020 году Фонд капитального ремонта проводил опрос: какие проблемы с жильем чаще всего беспокоят липчан. На первом месте оказался запрос на ремонт инженерных систем многоквартирных домов. Вторую строчку заняли вопросы крыши, а третью — фасады. В 2021 году сделали упор на ремонт коммунальной инженерии.

- В 2021 году в программу капитального ремонта включены 304 многоквартирных дома, расположенных в Липецкой области. В этих домах проводятся строительно-монтажные работы, все виды работ по капремонту, включая замену лифта, где-то ремонтируем только крышу. В 2022 году планируем не снижать объемы работ. Сейчас часть домов, которые стоят в планах на будущий год, проходят техническое обследование для определения объема необходимых каждому конкретному дому работ, - рассказала генеральный директор Фонда капитального ремонта Липецкой области Елена Бабикова. - Также в 2022 году приступим к капитальному ремонту домов, которые признаны культурным наследием. В Липецке это дома на улицах Ушинского и Коммунальной, а также здания в Ельце и Лебедяни.