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Процесс по делу «Зимней вишни» подошел к завершению

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#Зимняя вишня

Судья Заводского районного суда Кемерова, ведущий процесс по уголовному делу о «Зимней вишне», удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Как сообщает VSE42.Ru со ссылкой на ТАСС, судья Николай Быданцев отметил, что дата начала оглашения приговора по уголовному делу будет установлена позже.

При этом издание уточняет, что подсудимая, экс-директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (основной собственник сгоревшего ТРЦ) Юлия Богданова, не стала просить у суда снисхождения. Вместе с тем она выразила надежду на «справедливый приговор».

Юлия Богданова отметила, что признала вину по одной из вменяемых ей статей (ч. 3 ст. 219 УК РФ, «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Кроме того, Богданова попросила учесть состояние ее здоровья, возмещение ущерба 18 потерпевшим, а также факт наличия у нее несовершеннолетнего ребенка.

Прокуратура в суде обвиняет Юлию Богданову в совершении двух преступлений: ч. 3 ст. 219 и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Гособвинитель требует для нее наказания в виде лишения свободы на 14,5 года.


Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В в горящем здании погибли 60 человек, включая 37 детей. 

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#Зимняя вишня

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