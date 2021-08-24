сегодня, 15:59
Процесс по делу «Зимней вишни» подошел к завершению
Судья Заводского районного суда Кемерова, ведущий процесс по уголовному делу о «Зимней вишне», удалился в совещательную комнату для принятия решения.
При этом издание уточняет, что подсудимая, экс-директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (основной собственник сгоревшего ТРЦ) Юлия Богданова, не стала просить у суда снисхождения. Вместе с тем она выразила надежду на «справедливый приговор».
Юлия Богданова отметила, что признала вину по одной из вменяемых ей статей (ч. 3 ст. 219 УК РФ, «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Кроме того, Богданова попросила учесть состояние ее здоровья, возмещение ущерба 18 потерпевшим, а также факт наличия у нее несовершеннолетнего ребенка.
Прокуратура в суде обвиняет Юлию Богданову в совершении двух преступлений: ч. 3 ст. 219 и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц). Гособвинитель требует для нее наказания в виде лишения свободы на 14,5 года.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В в горящем здании погибли 60 человек, включая 37 детей.