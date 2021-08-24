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Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 1,5%
39 099,4 рубля составила в январе-июне средняя номинальная зарплата в Липецкой области. Ее размер в денежном выражении увеличился на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен выросла за год на 1,5%, сообщает Липецкстат.
Самыми малооплачиваемыми оказались работники, занятые в производстве мебели, производстве кожи и изделий из кожи, текстильных изделий, низкие зарплаты зафиксированы у тех, кто был занят в общепите и деятельности гостиниц, занимался операциями с недвижимостью – от 38% до 65% от среднеобластного уровня.
Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-июне 2021 года составила 101% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 86% и 88% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат.
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19.08.2021 12:23Экономика
Коммунист
Ну конечно
Работн к НЛМК
Гость
А если это было за границей?
МестныйЯ
чушь.собачья