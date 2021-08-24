Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 1,5%

39 099,4 рубля составила в январе-июне средняя номинальная зарплата в Липецкой области. Ее размер в денежном выражении увеличился на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен выросла за год на 1,5%, сообщает Липецкстат.

Самые высокие зарплаты оказались у металлургов, табачников, химиков, финансистов и страховщиков, производителей компьютеров, электроники и оптики, бумаги и бумажных изделий, лекарственных средств и медицинских материалов, энергетиков, газовиков, связистов, пищевиков, специалистов, которые занимаются научной и технической деятельностью. По данным статистики, разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-июне 1,8 - 1,1 раза.



Самыми малооплачиваемыми оказались работники, занятые в производстве мебели, производстве кожи и изделий из кожи, текстильных изделий, низкие зарплаты зафиксированы у тех, кто был занят в общепите и деятельности гостиниц, занимался операциями с недвижимостью – от 38% до 65% от среднеобластного уровня.



Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-июне 2021 года составила 101% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 86% и 88% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат.

