Экономика

сегодня, 15:54

Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 1,5%

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#зарплата
Липецкстат: реальная зарплата в Липецкой области выросла на 1,5%

39 099,4 рубля составила в январе-июне средняя номинальная зарплата в Липецкой области. Ее размер в денежном выражении увеличился на 8,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен выросла за год на 1,5%, сообщает Липецкстат. 

Самые высокие зарплаты оказались у металлургов, табачников, химиков, финансистов и страховщиков, производителей компьютеров, электроники и оптики, бумаги и бумажных изделий, лекарственных средств и медицинских материалов, энергетиков, газовиков, связистов, пищевиков, специалистов, которые занимаются научной и технической деятельностью. По данным статистики, разрыв между их заработной платой и средней заработной платой в целом по области достиг в январе-июне 1,8 - 1,1 раза. 

Самыми малооплачиваемыми оказались работники, занятые в производстве мебели, производстве кожи и изделий из кожи, текстильных изделий, низкие зарплаты зафиксированы у тех, кто был занят в общепите и деятельности гостиниц, занимался операциями с недвижимостью – от 38% до 65% от среднеобластного уровня.  

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-июне 2021 года составила 101% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 86% и 88% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат. 
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#зарплата

Комментарии (7)

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Коммунист

24 минуты назад
Работн к НЛМК, а ты спроси у своего хозяина из шотландского замка как у него с зарплатой
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Ну конечно

27 минут назад
Всё так и есть. Пришёл приказ повысить з/п, руководитель повысил на 1% и отчитался о повышении. А вот то, что этот 1%, как мёртвому припарка - это уже никого не волнует. Вообще конечно стыдобища, что в стране с таким потенциалом - у простых людей з/п нищенская!!!
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Работн к НЛМК

51 минуту назад
Зарплата наоборот упала. А вот цены выросли. Судить надо этих распространителей очевидной лжи..
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Гость

сегодня, 16:13
А если это было за границей?, На мировое правительство)))
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А если это было за границей?

сегодня, 16:04
На кого можно подать в суд? За Лож.
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МестныйЯ

сегодня, 16:02
Увидел слово "Липецкстат" - послал их мысленно изюм косить. И почему их не привлекают к ответственности за распространение фейков? Брешут же!!!
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чушь.собачья

сегодня, 15:59
у кого что выросло??
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