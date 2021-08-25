Доброе утро, Липецк!

На календаре среда, 25 августа. В «Елецком» продолжается строительство дороги. Энергетики напоминают о необходимости передать показания счетчиков. Липчане могут проголосовать за талисман волейбольного чемпионата. Всем желающим предлагают принять участие в необычном конкурсе рисунков. Пациенты могут рассказать о проблемах сферы здравоохранения. Узнаем, как заработать в Instagram.

Погода



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +25 до +27 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с.



День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 4 градуса тепла.



Дороги



В микрорайоне «Елецкий» начали строить новую дорогу. Она свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку, которая расположена в глубине микрорайона. Помимо новой дороги до конца года там должны оборудовать пешеходные зоны, смонтировать сети наружного освещения, ливневой канализации дорожное ограждение.



ЛипецкЯндекс.Карты





Коммуналка



Липецкий филиал «Квадры» напоминает, сегодня – последний день приема показаний индивидуальных счетчиков. Чтобы плату за услуги вам начисляли ровно за тот объем воды и тепла, который вы получили, данные счетчиков горячей воды и отопления нужно сообщать «Квадре» регулярно, с 20 по 25 число каждого месяца. Показанию принимают в личном кабинете lkk.quadra.ru, по т. 28-66-10, либо СМС на номер 8 (961) 030-69-69 в формате: *лицевой счет* показания ИПУ горячей воды* показания ИПУ отопления* (например,*12345678*123,456*123,456*).



Лето в банке



Пенсионерка-блогер Раиса из Чаплыгина делится проверенным рецептом витаминного салата.





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Бесплатные прививки



В среду в Липецке будут работать четыре мобильных прививочных пункта.







Продажа долгостроя



25 августа запланированы торги на



Ваши претензии



Управление здравоохранения ждет обратной связи от липчан: с какими проблемами вы столкнулись при помещении поликлиник или во время лечения в больнице?







Собака — друг человека



А также собаки были верными фронтовыми товарищами. В регионе запустили конкурс рисунков «Портрет фронтовой собаки». Изобразить то, как четвероногие товарищи помогали бойцам на войне, приглашают всех желающих старше 10 лет. Участникам конкурса предлагается изучить или вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя или изобразить один день из жизни фронтовой собаки. Загружать рисунки



Спортивный талисман



Талисман чемпионата мира по волейболу 2022 в России могут выбрать жители Липецка. Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут 10 российских городов России. Оргкомитет чемпионата мира по волейболу 2022 года в России запустил голосование по выбору талисмана турнира. За звание нового спортивного символа борются азартный тигр, робот с русской душой и единственный в мире волейболист-медведь. Отдать свой голос за одного из трех героев может любой желающий. Для этого нужно



Заработать в Instagram



Сегодня в 10:00 начнется бесплатный онлайн-семинар «Instagram как инструмент для развития бизнеса и привлечения новых клиентов». Липчанам расскажут, как организовать бизнес, используя Instagram, об инструментах для привлечения клиентов, о грамотной SMM-стратегии, таргете и рекламе у блогеров, о платных и бесплатных методах продвижения. Трансляция будет



Поймать дзен



Иногда вечером, да и в течение рабочего дня, хочется отстраниться от всего мира хотя бы на пару минут и немного побыть наедине с собой. Снизить стресс и повысить свою продуктивность помогут мобильные приложение. Ловим дзен с помощью медитаций — аудио и арт.











В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура днем будет от +25 до +27 градусов. Ветер южный, 7-12 м/с.День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 4 градуса тепла.В микрорайоне «Елецкий» начали строить новую дорогу. Она свяжет между собой Елецкое шоссе и кольцевую развязку, которая расположена в глубине микрорайона. Помимо новой дороги до конца года там должны оборудовать пешеходные зоны, смонтировать сети наружного освещения, ливневой канализации дорожное ограждение.Липецкий филиал «Квадры» напоминает, сегодня – последний день приема показаний индивидуальных счетчиков. Чтобы плату за услуги вам начисляли ровно за тот объем воды и тепла, который вы получили, данные счетчиков горячей воды и отопления нужно сообщать «Квадре» регулярно, с 20 по 25 число каждого месяца. Показанию принимают в личном кабинете lkk.quadra.ru, по т. 28-66-10, либо СМС на номер 8 (961) 030-69-69 в формате: *лицевой счет* показания ИПУ горячей воды* показания ИПУ отопления* (например,*12345678*123,456*123,456*).Пенсионерка-блогер Раиса из Чаплыгина делится проверенным рецептом витаминного салата.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.В среду в Липецке будут работать четыре мобильных прививочных пункта.25 августа запланированы торги на промышленный долгострой , расположенный в Липецке. Долгострой возле тракторного завода предлагают купить за 7 994 528 рублей. Здание забрали у прежнего владельца из-за истечения срока аренды участка.Управление здравоохранения ждет обратной связи от липчан: с какими проблемами вы столкнулись при помещении поликлиник или во время лечения в больнице?А также собаки были верными фронтовыми товарищами. В регионе запустили конкурс рисунков «Портрет фронтовой собаки». Изобразить то, как четвероногие товарищи помогали бойцам на войне, приглашают всех желающих старше 10 лет. Участникам конкурса предлагается изучить или вспомнить подвиги собак во время Великой Отечественной войны и нарисовать четвероногого героя или изобразить один день из жизни фронтовой собаки. Загружать рисунки можно сюда Талисман чемпионата мира по волейболу 2022 в России могут выбрать жители Липецка. Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут 10 российских городов России. Оргкомитет чемпионата мира по волейболу 2022 года в России запустил голосование по выбору талисмана турнира. За звание нового спортивного символа борются азартный тигр, робот с русской душой и единственный в мире волейболист-медведь. Отдать свой голос за одного из трех героев может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт и выбрать понравившегося персонажа.Сегодня в 10:00 начнется бесплатный онлайн-семинар «Instagram как инструмент для развития бизнеса и привлечения новых клиентов». Липчанам расскажут, как организовать бизнес, используя Instagram, об инструментах для привлечения клиентов, о грамотной SMM-стратегии, таргете и рекламе у блогеров, о платных и бесплатных методах продвижения. Трансляция будет доступна здесь Иногда вечером, да и в течение рабочего дня, хочется отстраниться от всего мира хотя бы на пару минут и немного побыть наедине с собой. Снизить стресс и повысить свою продуктивность помогут мобильные приложение. Ловим дзен с помощью медитаций — аудио и арт. «Relax FM» (0+) - радиостанция, предлагающая слушателю не просто особую музыку, но совершенно новый эмоциональный настрой: никаких тревог и волнений, только светлая, расслабляющая, спокойная музыка. Уникальность формата «Relax FM» лежит не в музыкальной, а в эмоциональной плоскости. Это радио дарит слушателям определенное настроение и эмоции умиротворения. «Lake» (4+). Лозунг приложения - «Расслабься, закрашивая стресс». Здесь вы найдете необычные эскизы молодых художников со всего света. Дневник-раскраска доступен всем пользователям бесплатно. Ведение арт-дневника станет позитивной практикой взаимодействия с собственными эмоциями, поможет справиться с наплывом чувств и отрефлексировать их.