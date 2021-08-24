В мэрии Липецка размышляют над судьбой старого виадука у поселка Новая Жизнь

Мост нужно срочно ремонтировать, но на это пока нет средств. Чиновники допускают возможность демонтажа старого путепровода.

Сегодня на заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности вновь делили казенные деньги, поскольку по доходам и расходам размер городской казны увеличился сразу на 742,2 млн рублей (в основном, за счет безвозмездных поступлений, так как собственные доходы муниципалитета выросли всего на 61,4 млн рублей).Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала о видении главы Липецка о распределении этих средств. Так, дотацию на поддержку мер сбалансированности бюджета в размере 611 млн рублей направят на переселение горожан из ветхого и аварийного жилья (162 млн), возмещение затрат перевозчикам на обслуживание льготных категорий населения (100 млн), ремонт школ и детских садов (53,4 млн), обустройство подъездов и подходов к образовательным учреждениям (17,4 млн), ремонт Петровского спуска с каскадом фонтанов (52,1 млн), реконструкцию площади у ДС «Звездный» (25,8 млн), ремонт стадиона «Металлург» (16,5 млн), капремонт сетей наружного освещения (12 млн).Межбюджетные трансферы в объеме 204,5 млн рублей будут потрачены на реконструкцию автодороги по улицы 50 лет НЛМК (161 млн) и капремонт школ (43,5 млн).Субсидии в размере 81 млн рублей потратят на ремонт автодорог в рамках нацпроекта «БКАД» (36 млн), содержание автодорог (20 млн), строительство дорожно-транспортной инфраструктуры в микрорайоне «Елецкий» (14,7 млн). Также 10 миллионов рублей выделят на... реконструкцию проспекта Победы!Мэрия расписала и расходы собственных доходов в размере 61,4 млн рублей. Так, 6 миллионов пойдут на содержание благоустроенных территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда», 7,9 миллиона – на оплату взносов на капремонт муниципального жилфонда, 10 миллионов - на уборку городской улично-дорожной сети, 16 миллионов – на озеленение и установку лавочек и урн в новой парковой зоне микрорайона «Европейский». На закупку оборудования для детсада-новостройки в том же «Европейском» выделяют 8,8 млн рублей. Такую же сумму потратят на содержание контейнерных площадок. На покупку квартиры для инвалида израсходуют 2,4 млн рублей, на снос расселенных аварийных домов – 2,1 миллиона, на выезды в другие города воспитанников спортшкол для участия в соревнованиях – 2,3 миллиона, на капремонт фонтана в Нижнем парке – 2,7 миллиона. На охрану предназначенного к расселению аварийного дома на проезде Осенний выданы 5 млн рублей. В эту сумму заложены и расходы на организацию переселения жильцов, и частичную компенсацию найма жилья до получения людьми новых квартир.13 миллионов мэрия потратит на доплаты бюджетникам до доведения их зарплат до уровня МРОТ, составляющего 12 792 рублей.Депутат Светлана Бессонова поинтересовалась застройкой микрорайона «Европейский». Зачем город тратит на благоустройство этого жилого массива бюджетные деньги? Что, застройщики не сделали положенного?– Там улицы Минская и Свиридова. Там построена школа и должен быть построен стадион. Вся земля – муниципальная. МАФы и лавочки для парка покупает мэрия, – ответил на этот вопрос застройщик микрорайона, член этой же депутатской комиссии Кирилл Ерихов.И тут же этот депутат спросил у чиновников, принят ли от подрядчика проспект Победы, все работы на котором были закончены еще в прошлом году?– Мы не занимаемся этим вопросом. Занимается этим управление строительства. Весной по этому объекту были замечания, – ответил Ерихову председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов.– На что же мы 10 млн рублей выделяем по проспекту Победы? – удивился депутат.– Деньги дала область. Более подробно мог бы сказать УКС города, но их представителей тут нет, – сказала Татьяна Григорова.– То есть у нас проспект Победы под вопросом, а мы туда еще десять миллионов суем? – удивился Кирилл Ерихов.– Замечания устраняются. Разрешения на ввод этого объекта еще не выдано. Мы надеемся, что в конце сентября проспект будет введен в эксплуатацию, – ответил на вопрос опоздавший на заседание комиссии председатель департамента градостроительства и архитектуры Александр Пушилин. – 10 миллионов – это дополнительные работы, которые были перенесены на этот год.Депутат Николай Двугрошев спросил Николая Дергунова, будут ли приобретена новая техника для МБУ «Управление благоустройства Липецка»? Чиновник ответил, что да. Что муниципальному дорожному предприятию купят илосос для прочистки ливневой канализации и новую вакуумную подметальную машину.Николай Двугрошев также задал вопрос по старой ветке виадука в поселке Новая Жизнь. По его словам, там разрушен асфальт, и это делает движение по старому мосту аварийно опасным.Председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Дергунов согласился с тем, что этот виадук проблематичен. «Область нам передала мост не в лучшем состоянии. Мы планируем его отремонтировать по «мостовой» программе БКАД. Мы готовимся к тому, что правительство откроет такую программу».И вдруг Николая Дергунова развернуло на 180 градусов:– А может, этот мост и не нужен? Улица Космодемьянской – двухполосная. И новый мост тоже двухполосный. Может, его достаточно, – сказал чиновник, очевидно, забыв, что новую ветку виадука построили для того, чтобы ликвидировать постоянные пробки на автомобильном мосту через железнодорожные пути.А как быть с ремонтом разъехавшегося этой зимой Октябрьского моста?Чиновники ответили, что на проектно-сметную документацию уже выделены 15 млн рублей. Обследование показало, что пока этот путепровод безопасен для использования при тех скоростных ограничениях для автотранспорта и трамваев, какие естьДепутаты также поинтересовались, не завалят ли подрядчики сроки исполнения многочисленных муниципальных подрядов в связи с резким ростом цен на стройматериалы в этом году?– Таких рисков из-за удорожания стройматериалов я не вижу. Сейчас допускается увеличение расценок подрядчиками до 30%. Такого ранее не было никогда при строительстве. До этого ФЗ нам это запрещал. А в правительстве уже обсуждают возможность изменений цен в сторону их увеличения при ремонтах и реконструкции объектов, – сказал Николай Дергунов.В результате внесенных изменений утвержденный бюджета города на 2021 год составит по доходам 14,5 млрд рублей, по расходам – 15,2 миллиарда.– Нам надо 180 миллионов рублей, чтобы перекредитоваться, чтобы избежать кассового разрыва между доходами и расходами. Мы планируем попробовать найти эти средства через получение возобновляемой кредитную линию со ставкой всего в 1% годовых. Если мы ее получим в декабре на год, то это для нас это будет выгодным решением, – сообщила депутатам Татьяна Григорова.