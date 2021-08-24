3128 жителей Липецкой области пострадали от клещей

В этом году в медицинские организации стали больше обращаться с укусами клещей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по поводу присасывания клещей в медицинские организации уже обратились 3128 человек, из них 1136 детей (36,3%), что на 5% выше обращаемости 2020 года (в 2020 году за аналогичный период с кусами клещей в медучреждения поступили 2974 человека, из них 1194 ребенка). Только за последнюю неделю в медицинские организации обратилось 38 человек, в том числе 23 ребенка. Покусы клещами зарегистрированы на всех административных территориях области.



Доставлено для исследования клещей от 91,3% обратившихся, из них 453 инфицированы возбудителем клещевого боррелиоза (15,7%), 133 возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,6%), 14 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,5%).



В 28,5% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 5,7% случаев - на территории садоводческих товариществ, в 1,6% - в парках, в 1, 2% - на кладбищах, в 63% – на территориях домовладений и приусадебных участков. При этом в Липецкой области акарицидные обработки проведены на площади 868,4 гектара.