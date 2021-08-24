В Липецке за сутки выявили 157 случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 45 367 случаев новой коронавирусной инфекции, 38 675 человек выздоровели, в том числе 205 за последние сутки, 5 339 — лечатся, 1 353 человека умерли, в том числе 9 за последние сутки.

В больницах сегодня находятся 805 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Лечатся дома 4 534 пациента с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 219 случаев инфицирования коронавирусом. На первом месте Липецк — 157, на втором месте Лебедянский район — 18, на третьем Усманский район — 11. В Грязинском районе — 9, в Данковском районе — 8, в Добровском и Чаплыгинском районах — по 4, в Ельце и Липецком районе — по 3, в Добринском и Лев-Толстовском районах — по одному заболевшему.