В Липецкой области до +28

25 и 27 августа Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 26 августа с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдет небольшой дождь с грозой.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 августа - 16-18 градусов тепла, что на 0-2 градуса выше нормы, 26 и 27 августа – 20-21 градус тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов.



День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 4 градуса тепла.

