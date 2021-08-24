Погода в Липецке

14 минут назад

В Липецкой области до +28

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#жара
В Липецкой области до +28

25 и 27 августа Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 26 августа с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдет небольшой дождь с грозой. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 августа - 16-18 градусов тепла, что на 0-2 градуса выше нормы, 26 и 27 августа – 20-21 градус тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от +8 до +13 градусов, днем будет от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от +9 до +11 градусов, днем будет от +25 до +27 градусов. 

День 25 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +34 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2015 году – 4 градуса тепла.  
1 138
#жара

Комментарии (1)

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Максим К..... а

8 минут назад
Опять жара ! Надоела она уже !! Лучше бы снег выпал , да морозы ударили под тридцать !!!
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