Общество

сегодня, 12:49

В первом полугодии в Липецке выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

2 670
#преступность
В первом полугодии в Липецке выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений

В прокуратуре это объяснили общим неблагополучием среди отбывших уголовное наказание горожан.

Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета заместитель прокурора Советского района Липецка (того самого, в котором из-за пьяного ДТП работы лишился прокурор Михаил Макеев) Ирина Попова рассказала депутатам о состоянии с преступностью.

Из информации Ирины Поповой следовало, что в январе-июне отмечен рост числа зарегистрированных преступлений при снижении их раскрываемости. При этом выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 258 в первом полугодии 2020 года до 273 с начала этого года), разбойных нападений, краж, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, преступлений с участием несовершеннолетних.

- Рост тяжких и особо тяжких преступлений удручает. Почему это происходит? - поинтересовался у Ирины Поповой один из депутатов.

Заместитель прокурора Советского района ответила, что главную причину она видит в неустроенности быта и трудностях с трудоустройством вернувшихся из мест лишения свободы липчан, в алкоголизме и наркомании. Также на росте преступности сказываются недостатки в работе органов профилактики в полиции и системе УФСИН.

В докладе Ирины Поповой фигурировали и другие преступления и правонарушения, о некоторых из которых писал GOROD48. Так, она обратила внимание депутатов на некрасивую историю перечисления зарплаты инструктором-методистом ДЮСШ-4 Липецка Сергеем Сергатюком на банковскую карту другого методиста по указанию заместителя директора этой спортшколы Маргариты Гулевской, о чем мы рассказали в январской публикации «У победы много отцов: в ДЮСШ-4 Липецка тренеры делят чемпионку России». Прокурорское реагирование на эту статью привело к тому, что в отношении Маргариты Гулевской возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

Прокуратура в первом полугодии оперативно реагировала на жалобы горожан, число которых выросло более чем на треть по сравнению с январем-июнем 2020 года. Ирина Попова привела примеры восстановления трудовых прав технички 19-й гимназии, защиты права пациентки - женщину с острой болью в животе оставили без медицинской помощи в областной больнице (в адрес главврача клиники направлено представление), помощи ребенку-инвалиду, получившему после прокурорского реагирования жизненно необходимое ему лекарство, инвалиду, нуждающемуся в улучшении жилищных условий (он получил право на внеочередное получение квартиры).
2 670
#преступность

Комментарии (2)

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Лидия

59 минут назад
Нищета народа растет, озлобленность народа дает о себе знать. Убийства просто так не случаются. Все идет на почве нищеты и бедности народа.
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в кармане 726 рублей

сегодня, 13:05
Всё это от коронавируса , народ прям цепи сорвался , с ума сошёл !!
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