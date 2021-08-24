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Липецкая молодежь сможет ходить в театр бесплатно
Крупнейший театр региона планирует показать не менее 60 спектаклей, на которые можно попасть по «Пушкинской карте».
Первым спектаклем, который посетят участники программы «Пушкинская карта» в театре Толстого, станет «Горе от ума». 17 сентября он откроет новый театральный сезон. Это будет сценическое воплощение бессмертного и известного большинству зрителей по школьной программе произведения А.С.Грибоедова в постановке лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Александра Огарева. По «Пушкинской карте» можно посетить и гастрольные спектакли. В сентябре в рамках обменной программы на сцене Липецкого театра им. Толстого выступит Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина. А в октябре на фестиваль «Липецкие театральные встречи приедут театральные коллективы из Мелихово, Орла, Костромы, Астрахани и др.
Напомним, 1 сентября Липецкая область присоединится к проекту «Пушкинская карта». Это специальная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. По «Пушкинской карте» они смогут посещать учреждения культуры. Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена «Пушкинская карта» номиналом 5 000 рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 000 рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.
«Пушкинскую карту» можно оформить на портале «Госуслуги» с 1 сентября 2021 года. После установки мобильного приложения «Госуслуги.Культура» можно будет получить виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир».
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