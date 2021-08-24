Культура

38 минут назад

Липецкая молодежь сможет ходить в театр бесплатно

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#театр #Пушкинская карта
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Липецкая молодежь сможет ходить в театр бесплатно

Крупнейший театр региона планирует показать не менее 60 спектаклей, на которые можно попасть по «Пушкинской карте».

Более 60 спектаклей покажет театр драмы им.Л.Н.Толстого для участников программы «Пушкинская карта» до конца этого года. К тому же, для удобства зрителей театр увеличил количество онлайн-площадок по распространению билетов, сообщают в театре.

Первым спектаклем, который посетят участники программы «Пушкинская карта» в театре Толстого, станет «Горе от ума». 17 сентября он откроет новый театральный сезон. Это будет сценическое воплощение бессмертного и известного большинству зрителей по школьной программе произведения А.С.Грибоедова в постановке лауреата национальной театральной премии «Золотая маска» Александра Огарева. По «Пушкинской карте» можно посетить и гастрольные спектакли. В сентябре в рамках обменной программы на сцене Липецкого театра им. Толстого выступит Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина. А в октябре на фестиваль «Липецкие театральные встречи приедут театральные коллективы из Мелихово, Орла, Костромы, Астрахани и др.

Напомним, 1 сентября Липецкая область присоединится к проекту «Пушкинская карта». Это специальная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. По «Пушкинской карте» они смогут посещать учреждения культуры. Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена «Пушкинская карта» номиналом 5 000 рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 000 рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.


«Пушкинскую карту» можно оформить на портале «Госуслуги» с 1 сентября 2021 года. После установки мобильного приложения «Госуслуги.Культура» можно будет получить виртуальную или пластиковую карту платёжной системы «Мир».
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#театр #Пушкинская карта
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Комментарии (2)

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Александр

25 минут назад
Знаете, лично я пожалую дома посмотрю прямую трансляцию на ютубе московского балета... 21 век на дворе, еду можно домой заказать с доставкой до дверей квартиры. А идти в театр,... ради чего?
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Берия

31 минуту назад
У нас сейчас везде ,,Горе от ума,,.
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