Шли за водкой — ушли с уголовкой: из магазина вор отправился в колонию

Пока женщина выбирала своему супругу водку и энергетик, ее муж обокрал магазин.

Мировой судья СУ №2 Елецкого района вынес приговор обвиненному в магазинной краже жителю Липецкой области. Ранее мужчина был судим за незаконное проникновение в жилище, незаконный оборот наркотиков и воровство.



Новое преступление мужчина совершил 8 марта. Вместе со своей женой они собирались отметить Международный женский день у родителей. По пути зашли в магазин в поселке Солидарность за горячительным. Мужчина попросил свою жену купить ему бутылку водку и банку энергетического напитка. Пока женщина выбирала напитки, мужчина обчистил стеллажи в отделе бытовой химии. Злоумышленник смог украсть 13 флаконов шампуня. Он спрятал их в рукавах куртки и вышел из магазина незамеченным.



Когда супруга вышла из магазина и подошла к нему, он показал ей наворованное. Жена стала ругаться на него, говорить, чтобы он все вернул. Он же ответил ей, что ему все равно «сидеть» и возвращать он ничего не будет. Мужчина не лукавил: 9 марта его осудили за грабеж и отправили в колонию.



После кражи они вместе с супругой поехали домой. По пути злоумышленник вышел на автобусной остановке «Железнодорожный парк», подошел к неизвестному мужчине и предложил купить шампунь. О том, что товар был украден, он ему ничего не говорил.



Мужчину привлекли к уголовной ответственности за кражу. Его вычислили по записям с камер наблюдения. Ущерб оценили в 2 952 рубля. Мужчина во всем сознался.



За кражу суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы. С учетом прошлых судимостей он отсидит в колонии строгого режима еще 1 год и 10 месяцев.