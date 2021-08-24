Происшествия

14 минут назад

Шли за водкой — ушли с уголовкой: из магазина вор отправился в колонию

149
#кража #магазин
Шли за водкой — ушли с уголовкой: из магазина вор отправился в колонию

Пока женщина выбирала своему супругу водку и энергетик, ее муж обокрал магазин.

Мировой судья СУ №2 Елецкого района вынес приговор обвиненному в магазинной краже жителю Липецкой области. Ранее мужчина был судим за незаконное проникновение в жилище, незаконный оборот наркотиков и воровство.

Новое преступление мужчина совершил 8 марта. Вместе со своей женой они собирались отметить Международный женский день у родителей. По пути зашли в магазин в поселке Солидарность за горячительным. Мужчина попросил свою жену купить ему бутылку водку и банку энергетического напитка. Пока женщина выбирала напитки, мужчина обчистил стеллажи в отделе бытовой химии. Злоумышленник смог украсть 13 флаконов шампуня. Он спрятал их в рукавах куртки и вышел из магазина незамеченным.

Когда супруга вышла из магазина и подошла к нему, он показал ей наворованное. Жена стала ругаться на него, говорить, чтобы он все вернул. Он же ответил ей, что ему все равно «сидеть» и возвращать он ничего не будет. Мужчина не лукавил: 9 марта его осудили за грабеж и отправили в колонию.

После кражи они вместе с супругой поехали домой. По пути злоумышленник вышел на автобусной остановке «Железнодорожный парк», подошел к неизвестному мужчине и предложил купить шампунь. О том, что товар был украден, он ему ничего не говорил.

Мужчину привлекли к уголовной ответственности за кражу. Его вычислили по записям с камер наблюдения. Ущерб оценили в 2 952 рубля. Мужчина во всем сознался.

За кражу суд приговорил мужчину к 9 месяцам лишения свободы. С учетом прошлых судимостей он отсидит в колонии строгого режима еще 1 год и 10 месяцев.
149
#кража #магазин

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Фанату пельменей с майонезом из Липецка грозит штраф
#хулиганство
9
Фанату пельменей с майонезом из Липецка грозит штраф

сегодня, 09:37

Происшествия
В Липецке сгорел скутер
#пожар
5
В Липецке сгорел скутер

сегодня, 08:35

Происшествия
Липчанин поехал на рыбалку в Тамбовскую область и утонул в водохранилище
#происшествие на воде
6
Липчанин поехал на рыбалку в Тамбовскую область и утонул в водохранилище

вчера, 20:52

Происшествия
Труп мужчины нашли в реке под Ситовкой
#утонувшие
13
Труп мужчины нашли в реке под Ситовкой

вчера, 18:13

Происшествия
Из искореженных машин пострадавших извлекали спасатели
#ДТП
4
Из искореженных машин пострадавших извлекали спасатели

вчера, 17:56

Происшествия
«Сотрудник Генеральной прокуратуры» лишил жителя Липецкой области 900 000 рублей
#мошенничество #интернет
10
«Сотрудник Генеральной прокуратуры» лишил жителя Липецкой области 900 000 рублей

вчера, 15:24

Происшествия