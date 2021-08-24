В Липецкой области сбили четверых пешеходов

За сутки на дорогах области пострадали пять человек.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 августа В Липецке на улице Гагарина 64-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил в зоне нерегулируемого перехода 52-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена.



В Грязях на улице Советской водитель автомобиля «Шевроле» при движении задним ходом допустил наезд на 79-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.



В Измалковском районе по автомобиль «ГАЗ NEXT» попал 37-летний мужчина, который по предварительным сведениям, пересекал проезжую часть вне перехода. Пешеход госпитализирован в ГУЗ Измалковская РБ.



В селе Подгороное Липецкого района 22-летний водитель «ВАЗ-21063» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Киа Рио» под управлением 27-летнего водителя.



В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и 36-летняя пассажирка иномарки. Оба госпитализированы.



24 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2341 нарушение ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности –68.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2000 случаев превышения скорости.



Также зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.



