Общество

49 минут назад

В Липецкой области сбили четверых пешеходов

875
#авария #ДТП
В Липецкой области сбили четверых пешеходов

За сутки на дорогах области пострадали пять человек. 

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 августа В Липецке на улице Гагарина 64-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» сбил в зоне нерегулируемого перехода 52-летнюю женщину. Пострадавшая доставлялась в ГБ №3, после оказания помощи отпущена.

В Грязях на улице Советской водитель автомобиля «Шевроле» при движении задним ходом допустил наезд на 79-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.

В Измалковском районе по автомобиль «ГАЗ NEXT» попал 37-летний мужчина, который по предварительным сведениям, пересекал проезжую часть вне перехода. Пешеход госпитализирован в ГУЗ Измалковская РБ.

В селе Подгороное Липецкого района 22-летний водитель «ВАЗ-21063» выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с «Киа Рио» под управлением 27-летнего водителя. 

В ДТП пострадали водитель «ВАЗа» и 36-летняя пассажирка иномарки. Оба госпитализированы.

24 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили  2341 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей,  за неиспользование ремней безопасности –68.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2000 случаев превышения скорости.

Также зафиксировано 20 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

875
#авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчане жалуются на долгое ожидание транспорта
#транспорт #автобус #жалоба
10
Липчане жалуются на долгое ожидание транспорта

48 минут назад

Общество
Новый детский городок в Нижнем парке могут открыть уже на этой неделе
#игровой комплекс #парк #площадка
5
Новый детский городок в Нижнем парке могут открыть уже на этой неделе

сегодня, 09:51

Общество
Внучке липецкого сержанта передали записку медальона
#поисковики #память
Внучке липецкого сержанта передали записку медальона

сегодня, 09:37

Общество
«Милосердие» помогает школьникам собрать портфели
«Милосердие» помогает школьникам собрать портфели

сегодня, 08:49

Общество
Липецк лидирует в федеральной программе комплексного развития территорий
#жилье #развитие
11
Липецк лидирует в федеральной программе комплексного развития территорий

сегодня, 08:39

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
1
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество