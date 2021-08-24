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Внучке липецкого сержанта передали записку медальона

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#поисковики #память
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Внучке липецкого сержанта передали записку медальона

Установлено имя ещё одного солдата Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба Правительства Тверской области, в Тверской области в 79-ю годовщину освобождения Зубцова от немецко-фашистских захватчиков торжественно захоронили останки 203 красноармейцев, найденных в ходе Вахты Памяти поисковыми отрядами в период с осени 2020 года по лето 2021-го. Установлено 15 имен защитников Отечества. Останки младшего сержанта Михаила Васильевича Бобровского переданы администрации Чаплыгинского района Липецкой области для захоронения в селе Ломовое. Записка медальона передана внучке бойца.

С 30 июля по 23 августа 1942 года под Зубцовом проходила Ржевско-Сычевская наступательная операция Калининского и Западного фронтов. В итоге части 29-й армии совместно с частями 31-й армии освободили город от оккупантов.
482
#поисковики #память
1

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