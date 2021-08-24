Общество

48 минут назад

«Милосердие» помогает школьникам собрать портфели

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«Милосердие» помогает школьникам собрать портфели

Ежегодную акцию «День знаний» организовал Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - социальный партнер ПАО НЛМК. Она охватывает больше 20 липецких школ, а также сельские учебные заведения в районах области. В понедельник рюкзаки и принадлежности вручили ученикам младших классов Липецкой школы №26.

Пожелать ребятам успехов в новом учебном году приехали депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко и депутат Липецкого городского совета Алексей Харин.

«Хочу от имени родителей поблагодарить фонд «Милосердие» за эти прекрасные подарки для детей. Пусть они принесут ребятам радость и отличные оценки!», - обратился к школьникам и представителям фонда Михаил Тарасенко.

Всего к началу учебного года больше 2000 школьников из многодетных малообеспеченных семей получат от фонда рюкзаки со школьными принадлежностями. 

«В этой школе началось мое лето, когда мы давали напутствия выпускникам, а сейчас здесь же оно заканчивается - мы вручаем ученикам памятные подарки к новому учебному году. Мне очень приятно сегодня вас поздравить и пожелать больших успехов!», - отметил Алексей Харин.

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