«Милосердие» помогает школьникам собрать портфели

Ежегодную акцию «День знаний» организовал Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» - социальный партнер ПАО НЛМК. Она охватывает больше 20 липецких школ, а также сельские учебные заведения в районах области. В понедельник рюкзаки и принадлежности вручили ученикам младших классов Липецкой школы №26.

Пожелать ребятам успехов в новом учебном году приехали депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко и депутат Липецкого городского совета Алексей Харин.



«Хочу от имени родителей поблагодарить фонд «Милосердие» за эти прекрасные подарки для детей. Пусть они принесут ребятам радость и отличные оценки!», - обратился к школьникам и представителям фонда Михаил Тарасенко.



Всего к началу учебного года больше 2000 школьников из многодетных малообеспеченных семей получат от фонда рюкзаки со школьными принадлежностями.



«В этой школе началось мое лето, когда мы давали напутствия выпускникам, а сейчас здесь же оно заканчивается - мы вручаем ученикам памятные подарки к новому учебному году. Мне очень приятно сегодня вас поздравить и пожелать больших успехов!», - отметил Алексей Харин.



