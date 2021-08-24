Общество

57 минут назад

Липецк лидирует в федеральной программе комплексного развития территорий

6 288
#жилье #развитие
Липецк лидирует в федеральной программе комплексного развития территорий

Закон о комплексном развитии территорий реализуется на федеральных землях.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон о комплексном развитии территорий.  Закон предлагает единый механизм развития промышленных зон, сноса аварийного и ветхого жилья, формирования транспортной, социальной и инженерной инфраструктур и благоустройства территорий по аналогии с программой реновации в Москве. 

Как сообщает «Московская перспектива», к настоящему времени с рядом субъектов Федерации прорабатываются более десяти проектов на федеральных земельных участках. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, лидерами по комплексному развитию территорий среди российских регионов являются Тюменская, Нижегородская, Липецкая, Тульская и Московская области, а также Сахалин и Республика Татарстан. При этом все документы, необходимые для реализации закона о КРТ, должны быть приняты во всех регионах РФ до конца 2021 года.

В Липецке реализуются проекты в рамках закона о комплексном развитии территорий на земельных участках находящихся в федеральной собственности в микрорайоне «Университетский»,  в районе улиц  Железнякова-Ботаническая, квартала на улицах Гагарина-Интернациональная-Зегеля,  территории реновации по улице Спиртзаводская. 

На этих территориях комплексного развития предусмотрено как строительство жилья, так и объектов культсоцбыта, детских садов, школ, спортивных объектов.

6 288
#жилье #развитие

Комментарии (6)

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Морти

14 минут назад
Опять новости из параллельной вселенной
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За то в этом полный "О"

33 минуты назад
И в тоже время загнивает с гнилые трубами. Вода скоро в Липецке будет по времени подоватся и не знай как будет с горячей водой в зимнее время?
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Фото удачное

43 минуты назад
Сразу видно, что всё заросло бурьяном и сорняками. Вы по дворам пройдите!
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Ссёлки

46 минут назад
Заросли бурьяном.
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Очнитесь!

46 минут назад
Ну не смешите вы людей! Город деградирует и превращается в деревню со скоростью экспресса. Какое развитие территорий?!
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Липчанин

50 минут назад
Что опять собрались делать в центре ? Сносить интернациональную ????
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