Общество
57 минут назад
Липецк лидирует в федеральной программе комплексного развития территорий
Закон о комплексном развитии территорий реализуется на федеральных землях.
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года подписал закон о комплексном развитии территорий. Закон предлагает единый механизм развития промышленных зон, сноса аварийного и ветхого жилья, формирования транспортной, социальной и инженерной инфраструктур и благоустройства территорий по аналогии с программой реновации в Москве.
Как сообщает «Московская перспектива», к настоящему времени с рядом субъектов Федерации прорабатываются более десяти проектов на федеральных земельных участках. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, лидерами по комплексному развитию территорий среди российских регионов являются Тюменская, Нижегородская, Липецкая, Тульская и Московская области, а также Сахалин и Республика Татарстан. При этом все документы, необходимые для реализации закона о КРТ, должны быть приняты во всех регионах РФ до конца 2021 года.
В Липецке реализуются проекты в рамках закона о комплексном развитии территорий на земельных участках находящихся в федеральной собственности в микрорайоне «Университетский», в районе улиц Железнякова-Ботаническая, квартала на улицах Гагарина-Интернациональная-Зегеля, территории реновации по улице Спиртзаводская.
На этих территориях комплексного развития предусмотрено как строительство жилья, так и объектов культсоцбыта, детских садов, школ, спортивных объектов.
Как сообщает «Московская перспектива», к настоящему времени с рядом субъектов Федерации прорабатываются более десяти проектов на федеральных земельных участках. Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, лидерами по комплексному развитию территорий среди российских регионов являются Тюменская, Нижегородская, Липецкая, Тульская и Московская области, а также Сахалин и Республика Татарстан. При этом все документы, необходимые для реализации закона о КРТ, должны быть приняты во всех регионах РФ до конца 2021 года.
В Липецке реализуются проекты в рамках закона о комплексном развитии территорий на земельных участках находящихся в федеральной собственности в микрорайоне «Университетский», в районе улиц Железнякова-Ботаническая, квартала на улицах Гагарина-Интернациональная-Зегеля, территории реновации по улице Спиртзаводская.
На этих территориях комплексного развития предусмотрено как строительство жилья, так и объектов культсоцбыта, детских садов, школ, спортивных объектов.
Морти
За то в этом полный "О"
Фото удачное
Ссёлки
Очнитесь!
Липчанин