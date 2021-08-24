сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
На календаре вторник, 24 августа. Сегодня готовим витаминный завтрак, посещаем необычную йогу. По пути за покупками можно сделать прививку от COVID-19. Помогаем свои пожилым родственникам разобраться с TikTok, а детям – лучше узнать окружающий мир. Во вторник станут известны итоги общественных обсуждений проекта развития Нижнего парка. Депутаты рассмотрят очередной пакет поправок в бюджет Липецка на 2021 год. Открыт прием заявок на участие в форуме добровольцев. Вечером можно стать участником велоквеста.
В Липецке во вторник переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер северный, 4-9 м/сек.
День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.
Дороги
Коммунальщики завершают капитальный ремонт теплотрассы на улице Интернациональной. Открыть движение планируют в сентябре.
Утренний фитнес
Сегодня в 08:30 в научной библиотеке начнется «Йога с книгой». Необычное занятие проведет инструктор Екатерина Негодяева.
Заряд витаминов
Мандарин, грейпфрут, банан, лимон, зерновой хлеб и яйцо – и заряд бодрости на весь день обеспечен.
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Депутатские комиссии
Во вторник, 24 августа, состоятся заседания постоянных комиссий городского Совета депутатов. Комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике департамент развития территорий представит информацию о взаимодействии органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам местного значения, а прокуратура Советского района доложит о состоянии законности, правопорядка и преступности на территории района в 1 полугодии 2021 года. Парламентарии комиссии по бюджету и муниципальной собственности рассмотрят очередной пакет поправок в бюджет Липецка на 2021 год.
Прививка на шоппинге
Во вторник в Липецке работают шесть мобильных пунктов прививок. Большинство – в торговых центрах.
TikTok для бабушки
Выход на пенсию не означает завершение активной социальной жизни. Высвободившееся время пенсионеры могут потратить на себя. Например, завести профиль в модных соцсетях и делать интересный и полезный контент.
Судьба Нижнего парка
24 августа планируют подвести итоги общественных обсуждений проекта межевания и планировки территории Нижнего парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. Во многофункциональном спортивном комплексе разместятся спа-зона, детская комната, два бассейна, ресторан, а также залы для занятий спортом, игры в сквош, бадминтон и теннис.
Слёт волонтеров
С 7 по 11 сентября в офлайн - формате пройдет ежегодный Региональный форум добровольцев. В рамках мероприятия запланированы проведение образовательной программы и презентация федеральных проектов. Участниками могут стать все желающие старше 16 лет. Заявки принимают здесь.
Юные натуралисты
Центр «ЭкоСфера» ждет юных липчан на бесплатные занятия. Учреждение готово предложить сразу несколько направлений: естественнонаучное, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое и техническое. Прием заявлений на новый учебный год уже начался. Подробную информацию об условиях зачисления можно узнать по телефону 47-61-13.
Велоквест
Сегодня в 17:30 от сцены Нижнего парка начнется велоквест. Его участникам предстоит разгадать тайны Липецка. Самым быстрым и смекалистым вручат призы.
Последний день Помпеи
1942 года назад, 24 августа 79 года, произошло извержение вулкана Везувия. Оно уничтожило города Помпеи и Геркуланум. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, люди и животные, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Извержению Везувия посвящено немало качественных документальных фильмов.
Сегодня главная тайна заключается в следующем: не оживет ли вновь та сила, что уничтожила Помпеи когда-то? И сейчас эксперты пытаются разгадать древние тайны - пока не стало слишком поздно. Они изучают каждый уголок города, используя новейшие технологии и научные методики, чтобы понять, как выглядели Помпеи накануне разрушения.
Геркуланум — римский город, который погиб после извержения Везувия. И если гибель Помпеев по соседству стала легендой, то история Геркуланума остается загадкой. Что происходило в последние часы перед катастрофой? Как город сохранился в мельчайших деталях? И что удалось прочитать в древних папирусах благодаря приборам мультиспектральной визуализации?
Увидеть извержение Везувия своими глазами? Легко!
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