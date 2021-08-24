Доброе утро, Липецк!

На календаре вторник, 24 августа. Сегодня готовим витаминный завтрак, посещаем необычную йогу. По пути за покупками можно сделать прививку от COVID-19. Помогаем свои пожилым родственникам разобраться с TikTok, а детям – лучше узнать окружающий мир. Во вторник станут известны итоги общественных обсуждений проекта развития Нижнего парка. Депутаты рассмотрят очередной пакет поправок в бюджет Липецка на 2021 год. Открыт прием заявок на участие в форуме добровольцев. Вечером можно стать участником велоквеста.

Погода



В Липецке во вторник переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер северный, 4-9 м/сек.



День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.



Дороги



Коммунальщики завершают капитальный ремонт теплотрассы на улице Интернациональной. Открыть движение планируют в сентябре.







Утренний фитнес



Сегодня в 08:30 в научной библиотеке начнется «Йога с книгой». Необычное занятие проведет инструктор Екатерина Негодяева.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дина Кюнбергер (@konopataja)



Заряд витаминов



Мандарин, грейпфрут, банан, лимон, зерновой хлеб и яйцо – и заряд бодрости на весь день обеспечен.





Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Депутатские комиссии



Во вторник, 24 августа, состоятся заседания постоянных комиссий городского Совета депутатов. Комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике департамент развития территорий представит информацию о взаимодействии органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам местного значения, а прокуратура Советского района доложит о состоянии законности, правопорядка и преступности на территории района в 1 полугодии 2021 года. Парламентарии комиссии по бюджету и муниципальной собственности рассмотрят очередной пакет поправок в бюджет Липецка на 2021 год.



Прививка на шоппинге



Во вторник в Липецке работают шесть мобильных пунктов прививок. Большинство – в торговых центрах.



TikTok для бабушки



Выход на пенсию не означает завершение активной социальной жизни. Высвободившееся время пенсионеры могут потратить на себя. Например, завести профиль в модных соцсетях и делать интересный и полезный контент.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Администрация Липецкой области (@lipetsk_region)



Судьба Нижнего парка



24 августа планируют подвести итоги общественных обсуждений проекта межевания и планировки территории Нижнего парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. Во многофункциональном спортивном комплексе разместятся спа-зона, детская комната, два бассейна, ресторан, а также залы для занятий спортом, игры в сквош, бадминтон и теннис.



Слёт волонтеров



С 7 по 11 сентября в офлайн - формате пройдет ежегодный Региональный форум добровольцев. В рамках мероприятия запланированы проведение образовательной программы и презентация федеральных проектов. Участниками могут стать все желающие старше 16 лет. Заявки



Юные натуралисты



Центр «ЭкоСфера» ждет юных липчан на бесплатные занятия. Учреждение готово предложить сразу несколько направлений: естественнонаучное, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое и техническое. Прием заявлений на новый учебный год уже начался. Подробную информацию об условиях зачисления можно узнать по телефону 47-61-13.



Велоквест



Сегодня в 17:30 от сцены Нижнего парка начнется велоквест. Его участникам предстоит разгадать тайны Липецка. Самым быстрым и смекалистым вручат призы.







Последний день Помпеи



1942 года назад, 24 августа 79 года, произошло извержение вулкана Везувия. Оно уничтожило города Помпеи и Геркуланум. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, люди и животные, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Извержению Везувия посвящено немало качественных документальных фильмов.



Сегодня главная тайна заключается в следующем: не оживет ли вновь та сила, что уничтожила Помпеи когда-то? И сейчас эксперты пытаются разгадать древние тайны - пока не стало слишком поздно. Они изучают каждый уголок города, используя новейшие технологии и научные методики, чтобы понять, как выглядели Помпеи накануне разрушения.





Геркуланум — римский город, который погиб после извержения Везувия. И если гибель Помпеев по соседству стала легендой, то история Геркуланума остается загадкой. Что происходило в последние часы перед катастрофой? Как город сохранился в мельчайших деталях? И что удалось прочитать в древних папирусах благодаря приборам мультиспектральной визуализации?





Увидеть извержение Везувия своими глазами? Легко!



В Липецке во вторник переменная облачность, без осадков. Температура днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер северный, 4-9 м/сек.День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.Коммунальщики завершают капитальный ремонт теплотрассы на улице Интернациональной. Открыть движение планируют в сентябре.Сегодня в 08:30 в научной библиотеке начнется «Йога с книгой». Необычное занятие проведет инструктор Екатерина Негодяева.Мандарин, грейпфрут, банан, лимон, зерновой хлеб и яйцо – и заряд бодрости на весь день обеспечен.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Во вторник, 24 августа, состоятся заседания постоянных комиссий городского Совета депутатов. Комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике департамент развития территорий представит информацию о взаимодействии органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам местного значения, а прокуратура Советского района доложит о состоянии законности, правопорядка и преступности на территории района в 1 полугодии 2021 года. Парламентарии комиссии по бюджету и муниципальной собственности рассмотрят очередной пакет поправок в бюджет Липецка на 2021 год.Во вторник в Липецке работают шесть мобильных пунктов прививок. Большинство – в торговых центрах.Выход на пенсию не означает завершение активной социальной жизни. Высвободившееся время пенсионеры могут потратить на себя. Например, завести профиль в модных соцсетях и делать интересный и полезный контент.24 августа планируют подвести итоги общественных обсуждений проекта межевания и планировки территории Нижнего парка. 20 834,5 квадратных метров парка планируют отдать под размещение частного спортивного центра. Во многофункциональном спортивном комплексе разместятся спа-зона, детская комната, два бассейна, ресторан, а также залы для занятий спортом, игры в сквош, бадминтон и теннис.С 7 по 11 сентября в офлайн - формате пройдет ежегодный Региональный форум добровольцев. В рамках мероприятия запланированы проведение образовательной программы и презентация федеральных проектов. Участниками могут стать все желающие старше 16 лет. Заявки принимают здесь Центр «ЭкоСфера» ждет юных липчан на бесплатные занятия. Учреждение готово предложить сразу несколько направлений: естественнонаучное, художественное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое и техническое. Прием заявлений на новый учебный год уже начался. Подробную информацию об условиях зачисления можно узнать по телефону 47-61-13.Сегодня в 17:30 от сцены Нижнего парка начнется велоквест. Его участникам предстоит разгадать тайны Липецка. Самым быстрым и смекалистым вручат призы.1942 года назад, 24 августа 79 года, произошло извержение вулкана Везувия. Оно уничтожило города Помпеи и Геркуланум. В процессе раскопок выяснилось, что в городах всё сохранилось таким, каким было до извержения. Под многометровой толщиной пепла были найдены улицы, дома с полной обстановкой, люди и животные, которые не успели спастись. Сила извержения была такова, что пепел от него долетал даже до Египта и Сирии. Извержению Везувия посвящено немало качественных документальных фильмов.Сегодня главная тайна заключается в следующем: не оживет ли вновь та сила, что уничтожила Помпеи когда-то? И сейчас эксперты пытаются разгадать древние тайны - пока не стало слишком поздно. Они изучают каждый уголок города, используя новейшие технологии и научные методики, чтобы понять, как выглядели Помпеи накануне разрушения.Геркуланум — римский город, который погиб после извержения Везувия. И если гибель Помпеев по соседству стала легендой, то история Геркуланума остается загадкой. Что происходило в последние часы перед катастрофой? Как город сохранился в мельчайших деталях? И что удалось прочитать в древних папирусах благодаря приборам мультиспектральной визуализации?Увидеть извержение Везувия своими глазами? Легко!