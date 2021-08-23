Происшествия

10 минут назад

Труп мужчины нашли в реке под Ситовкой

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#утонувшие
Труп мужчины нашли в реке под Ситовкой

Тело доставили на берег спасатели.

21 августа сотрудники маневренной поисково-спасательной службы УГПСС по Липецкой области из реки Воронеж извлекли тело неизвестного мужчины. 

Как стало известно GOROD48, тело передано сотрудникам полиции для уточнения обстоятельств и причин гибели.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области сообщили, что погибшему липчанину было 43 года.
136
#утонувшие

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