Происшествия

28 минут назад

Из искореженных машин пострадавших извлекали спасатели

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#ДТП
Из искореженных машин пострадавших извлекали спасатели

Серьезная авария произошла накануне около полуночи

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Вчера в районе села Подгорное произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Kio Rio» и «ВАЗ-2106».

На место происшествия выезжала дежурная группа аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы. В результате ДТП пострадали три человека, которых передали медикам скорой помощи.

Водителя «ВАЗ-2106»  со множественными переломами и травмами спасателям пришлось деблокировать с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента «СПРУТ», после чего ему оказали первую помощь и передали медикам, сообщили в УГПСС Липецкой области.

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Фото: ugpss48.ru

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#ДТП

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житель

14 минут назад
Кто в кого въехал,кто знает?
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