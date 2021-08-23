Из искореженных машин пострадавших извлекали спасатели

Серьезная авария произошла накануне около полуночи

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Вчера в районе села Подгорное произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей «Kio Rio» и «ВАЗ-2106».На место происшествия выезжала дежурная группа аварийно-спасательного отряда Управления государственной противопожарной спасательной службы. В результате ДТП пострадали три человека, которых передали медикам скорой помощи.Водителя «ВАЗ-2106» со множественными переломами и травмами спасателям пришлось деблокировать с использованием гидравлического аварийно-спасательного инструмента «СПРУТ», после чего ему оказали первую помощь и передали медикам, сообщили в УГПСС Липецкой области.