В Липецкой области за неделю на 7% выросла заболеваемость ОРВИ

63% всех случаев ОРВИ зарегистрировано в Липецке.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в нашем регионе за неделю с 16 по 22 августа было зарегистрировано 3639 случаев ОРВИ, прирост количества заболевших к прошлой неделе составил 7%.



63% всех случаев ОРВИ зарегистрировано в Липецке (в областном центре заболел 2301 человек). Отмечается повышенное количество обращений взрослого населения (+14% к расчетному порогу), что связано с ростом заболеваемости COVID-19 среди взрослых. Доля лиц в возрасте старше 15 лет в возрастной структуре составляет 39% (в начале июня - 32%). В детских возрастных группах показатели заболеваемости не превышают расчетных пороговых уровней.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ говорят о циркуляции негриппозных респираторных вирусов: вирусы парагриппа и риновирусы обнаружены в 1,5% исследованных проб, вирусов гриппа не обнаружено. При этом липчан всё равно призывают сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.