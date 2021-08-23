Здоровье
38 минут назад
В Липецкой области за неделю на 7% выросла заболеваемость ОРВИ
63% всех случаев ОРВИ зарегистрировано в Липецке.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в нашем регионе за неделю с 16 по 22 августа было зарегистрировано 3639 случаев ОРВИ, прирост количества заболевших к прошлой неделе составил 7%.
63% всех случаев ОРВИ зарегистрировано в Липецке (в областном центре заболел 2301 человек). Отмечается повышенное количество обращений взрослого населения (+14% к расчетному порогу), что связано с ростом заболеваемости COVID-19 среди взрослых. Доля лиц в возрасте старше 15 лет в возрастной структуре составляет 39% (в начале июня - 32%). В детских возрастных группах показатели заболеваемости не превышают расчетных пороговых уровней.
Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ говорят о циркуляции негриппозных респираторных вирусов: вирусы парагриппа и риновирусы обнаружены в 1,5% исследованных проб, вирусов гриппа не обнаружено. При этом липчан всё равно призывают сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
63% всех случаев ОРВИ зарегистрировано в Липецке (в областном центре заболел 2301 человек). Отмечается повышенное количество обращений взрослого населения (+14% к расчетному порогу), что связано с ростом заболеваемости COVID-19 среди взрослых. Доля лиц в возрасте старше 15 лет в возрастной структуре составляет 39% (в начале июня - 32%). В детских возрастных группах показатели заболеваемости не превышают расчетных пороговых уровней.
Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ говорят о циркуляции негриппозных респираторных вирусов: вирусы парагриппа и риновирусы обнаружены в 1,5% исследованных проб, вирусов гриппа не обнаружено. При этом липчан всё равно призывают сделать прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
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Дима
проницательному липчанину
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