Общество

сегодня, 17:17

Елец раскритиковали за неухоженный танк

6 302
#Елец #памятник
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Елец раскритиковали за неухоженный танк

В администрации Ельца признали только часть замечаний.

В соцсетях сегодня расходятся репосты публикации, в которой обращают внимание на неприглядный вид памятника в Ельце в районе улиц Орджоникидзе и Карла Маркса.

- Хотелось бы поговорить о памятнике воинам Великой Отечественной войны, - говорится в материале. - Во-первых, само по себе наличие на постаменте танка Т-72, который мягко говоря, не рядом в историческом плане, уже неприятно. Но если Т-72 до такого состояния довели, представляю, как Т-34 выглядел бы. (…) Не знаю, возможно, когда-то постамент был какого-то другого цвета, но сейчас это смотрится просто похабно. Как и ржавый танк и поросший травой постамент. Как можно что-то возлагать в таком роскошном «месте памяти»? Ну только плотно завязав глаза, не иначе (…)

Автор также призывает ельчан самим приобрести необходимое количество краски, помыть, почистить танк и покрасить его.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, «ржавый танк и поросший травой постамент» - сильное преувеличение.

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- После появления в сети этой публикации представители администрации выехали на место и все сфотографировали, - отметили в пресс-службе. - Никакого «поросшего травой постамента» там нет. - Да, памятник не совсем в идеальном состоянии, постамент нужно привести в порядок. Но сейчас поблизости идёт реконструкция моста, поэтому памятником займутся по её окончании, сейчас делать ремонт нецелесообразно. Благоустройство запланировано, мы должным образом приведём танк и постамент в порядок. Нужно обратить внимание на тот факт, что по памятнику регулярно бегают дети, и мы призываем родителей следить за ними, бережно относиться к монументу.
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#Елец #памятник
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Комментарии (6)

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...а кто это сделал ?

10 минут назад
постамент, как я полагаю, это поверженная на землю звезда , которую попирает танк времён "холодной войны" с НАТО. об эстетической части говорить не приходится, поскольку туалетная плитка и мемориал понятия немсовместимые. но хотелось просто взглянуть в глаза автору.
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Федель Кастро

12 минут назад
Лена, Ким Чен Ыр...
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Лена

30 минут назад
Байден виноват?
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опять эти дети

44 минуты назад
танк раздербанили
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Танкист Петренко

51 минуту назад
С танком нужно обращаться нежно, как с женщиной...
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Прапорщик Шматко

55 минут назад
Танки грязи не боятся!!!
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