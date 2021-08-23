Общество
сегодня, 17:17
Елец раскритиковали за неухоженный танк
В администрации Ельца признали только часть замечаний.
В соцсетях сегодня расходятся репосты публикации, в которой обращают внимание на неприглядный вид памятника в Ельце в районе улиц Орджоникидзе и Карла Маркса.
- Хотелось бы поговорить о памятнике воинам Великой Отечественной войны, - говорится в материале. - Во-первых, само по себе наличие на постаменте танка Т-72, который мягко говоря, не рядом в историческом плане, уже неприятно. Но если Т-72 до такого состояния довели, представляю, как Т-34 выглядел бы. (…) Не знаю, возможно, когда-то постамент был какого-то другого цвета, но сейчас это смотрится просто похабно. Как и ржавый танк и поросший травой постамент. Как можно что-то возлагать в таком роскошном «месте памяти»? Ну только плотно завязав глаза, не иначе (…)
- После появления в сети этой публикации представители администрации выехали на место и все сфотографировали, - отметили в пресс-службе. - Никакого «поросшего травой постамента» там нет. - Да, памятник не совсем в идеальном состоянии, постамент нужно привести в порядок. Но сейчас поблизости идёт реконструкция моста, поэтому памятником займутся по её окончании, сейчас делать ремонт нецелесообразно. Благоустройство запланировано, мы должным образом приведём танк и постамент в порядок. Нужно обратить внимание на тот факт, что по памятнику регулярно бегают дети, и мы призываем родителей следить за ними, бережно относиться к монументу.
- Хотелось бы поговорить о памятнике воинам Великой Отечественной войны, - говорится в материале. - Во-первых, само по себе наличие на постаменте танка Т-72, который мягко говоря, не рядом в историческом плане, уже неприятно. Но если Т-72 до такого состояния довели, представляю, как Т-34 выглядел бы. (…) Не знаю, возможно, когда-то постамент был какого-то другого цвета, но сейчас это смотрится просто похабно. Как и ржавый танк и поросший травой постамент. Как можно что-то возлагать в таком роскошном «месте памяти»? Ну только плотно завязав глаза, не иначе (…)
Автор также призывает ельчан самим приобрести необходимое количество краски, помыть, почистить танк и покрасить его.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Ельца, «ржавый танк и поросший травой постамент» - сильное преувеличение.
- После появления в сети этой публикации представители администрации выехали на место и все сфотографировали, - отметили в пресс-службе. - Никакого «поросшего травой постамента» там нет. - Да, памятник не совсем в идеальном состоянии, постамент нужно привести в порядок. Но сейчас поблизости идёт реконструкция моста, поэтому памятником займутся по её окончании, сейчас делать ремонт нецелесообразно. Благоустройство запланировано, мы должным образом приведём танк и постамент в порядок. Нужно обратить внимание на тот факт, что по памятнику регулярно бегают дети, и мы призываем родителей следить за ними, бережно относиться к монументу.
...а кто это сделал ?
Федель Кастро
Лена
опять эти дети
Танкист Петренко
Прапорщик Шматко