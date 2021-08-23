В Липецкой области безветренно и до +27

24 и 25 августа Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается.

26 августа с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдет небольшой дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 и 25 августа - 17-19 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 26 августа – 21-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +7 до +12 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +8 до +10 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.



День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.

