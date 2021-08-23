Погода в Липецке

сегодня, 17:00

В Липецкой области безветренно и до +27

5 340
#жара
2
В Липецкой области безветренно и до +27

24 и 25 августа Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. 

26 августа с приближением атмосферного фронта с запада местами пройдет небольшой дождь с грозой. Среднесуточные температуры воздуха составят: 24 и 25 августа - 17-19 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы, 26 августа – 21-22 градуса тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +7 до +12 градусов, днем будет от +22 до +27 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +8 до +10 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов. 

День 24 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1958 году – 4 градуса тепла.  
5 340
#жара
2

Комментарии (5)

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Бесконечное лето

4 минуты назад
Ну что, пациэнты, +25+27 - прекрасная летняя прохлада, наслаждайтесь! :) а требующих снега и морозов попрошу пройти в процедурную! :)))
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Наблюдательный липчанин

сегодня, 17:21
Да уж, лето кончается. Вот только что видел, как пролетела сова в кедах. Птички уже утепляются...
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Любопытный липчанин

сегодня, 17:16
Артем, а коммунизма там не видно, на горизонте?
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Вася

сегодня, 17:12
Хоть бы дождь влил на неделю беспрерывно
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Артем

сегодня, 17:11
лето еще не кончилось на горизонте пока не видно по настоящему осенних дней лето продолжается хотя и не такое жаркое как ранее
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