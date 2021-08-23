Общество

21 минуту назад

Жильцы дома на Осеннем проезде обратились в прокуратуру

7 398
#расселение #аварийное жилье
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Жильцы дома на Осеннем проезде обратились в прокуратуру

Уже бывшие жильцы аварийной пятиэтажки попросили контролирующие органы изменить процедуру закупки предназначенных им квартир.

Бывшие жильцы дома №2 по Осеннему проезду обратились в антимонопольную службу и прокуратуру. Они просят разрешить мэрии купить для них квартиры у единственного поставщика, а не через конкурс.

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- Нам обещали в кратчайшие сроки купить квартиры на вторичном рынке, которые подходят по стоимости и площади. Администрация будет сама проводить аукционы на покупку жилья, и неизвестно, что она еще купит. То есть мы не можем выбрать те квартиры, в которых хотим жить, - утверждают владельцы расселенного дома. – Мы же не просим хоромы за пять миллионов  рублей, мы хотим выбрать жилье с учетом положенной суммы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, коллективное заявление жильцов дома уже получено. Но прокуратура рассматривать его не будет.

- Вопрос о том, каким образом приобретать товары и услуги, находится в компетенции заказчика, то есть администрации Липецка. Мы не можем диктовать мэрии условия в этой сфере. Заказчик имеет право самостоятельно решать, как проводить закупку – через торги или у единственного поставщика, - сообщили в прокуратуре.

Департамент ЖКХ администрации Липецка уже готовится к торгам. Как рассказали в ведомстве, закупка будет проходить через открытый аукцион, но в задании к нему подробно пропишут требования к квартирам, в том числе – и наличие в них косметического ремонта.

- Владельцам помещений уже выдано требование о сносе. Оно истекает 30 августа. После этого момента мы можем приступить к действиям. Также скоро станет понятна выкупная цена квартир на Осеннем,2, - рассказала заместитель председателя департамента ЖКХ Ирина Вербецкая.

Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 построен в 1962 году. Осенью 2019 года в доме обнаружили сверхнормативный прогиб перекрытий. Этим летом мэрия приняла решение о расселении и сносе дома и представлении его жильцам квартир или денежной компенсации. 

Из резервного фонда региона на покупку квартир выделены 217 млн рублей. Семеро собственников квартир дома №2 на Осеннем проезде согласились на покупку жилья у застройщиков, 11 обратились в департамент с заявлениями о проведении оценки и предоставлении выкупной стоимости их жилплощади. 22 собственника самостоятельно подбирают варианты во «вторичке», жильцу муниципальной квартиры предложили другое помещение. Еще 19 до сих пор не выбрали ни один из предложенных вариантов.
7 398
#расселение #аварийное жилье
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Комментарии (7)

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Чёрный Риелтор

2 минуты назад
Опять "Старая песня запела"... Обойдётесь! Живите в старых своих квартирах!! Новые не заслужили!!!!
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Конкурс

3 минуты назад
Риеолай, ну конечно? А как на этом заработать?
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Дмитрий

4 минуты назад
Какие 3 миллиона. 1.8 для двушки красная цена.
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Ольга

6 минут назад
3600000 р, на квартирку, неплохо, когда их * не более 1,5 млн. стоили.
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Риеолай

7 минут назад
Я не могу понять что здесь сложного. Взять среднюю стоимость квартиры на осеннем 2 и раздать людям.На эти деньги они приобретут себе равноценно жилье или добавят и вьедут в более дорогое в более престижный район.С переездом помочь ,выделить грузчиков и технику.
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Юлия

7 минут назад
Берите компенсацию и не жалуйтесь, на квартиру выходит больше 3 млн, для квартиры на нлмк это сумма запредельная
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Сосед.

10 минут назад
Правильно. Купить вторичное жилье метр в метр на НЛМК, т.е. идентичное.Один дом угробили и другой в такое же состояние приведут.
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