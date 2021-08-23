21 минуту назад
Жильцы дома на Осеннем проезде обратились в прокуратуру
Уже бывшие жильцы аварийной пятиэтажки попросили контролирующие органы изменить процедуру закупки предназначенных им квартир.
- Нам обещали в кратчайшие сроки купить квартиры на вторичном рынке, которые подходят по стоимости и площади. Администрация будет сама проводить аукционы на покупку жилья, и неизвестно, что она еще купит. То есть мы не можем выбрать те квартиры, в которых хотим жить, - утверждают владельцы расселенного дома. – Мы же не просим хоромы за пять миллионов рублей, мы хотим выбрать жилье с учетом положенной суммы.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, коллективное заявление жильцов дома уже получено. Но прокуратура рассматривать его не будет.
- Вопрос о том, каким образом приобретать товары и услуги, находится в компетенции заказчика, то есть администрации Липецка. Мы не можем диктовать мэрии условия в этой сфере. Заказчик имеет право самостоятельно решать, как проводить закупку – через торги или у единственного поставщика, - сообщили в прокуратуре.
Департамент ЖКХ администрации Липецка уже готовится к торгам. Как рассказали в ведомстве, закупка будет проходить через открытый аукцион, но в задании к нему подробно пропишут требования к квартирам, в том числе – и наличие в них косметического ремонта.
- Владельцам помещений уже выдано требование о сносе. Оно истекает 30 августа. После этого момента мы можем приступить к действиям. Также скоро станет понятна выкупная цена квартир на Осеннем,2, - рассказала заместитель председателя департамента ЖКХ Ирина Вербецкая.
Дом на 60 квартир по адресу Осенний проезд, 2 построен в 1962 году. Осенью 2019 года в доме обнаружили сверхнормативный прогиб перекрытий. Этим летом мэрия приняла решение о расселении и сносе дома и представлении его жильцам квартир или денежной компенсации.
Из резервного фонда региона на покупку квартир выделены 217 млн рублей. Семеро собственников квартир дома №2 на Осеннем проезде согласились на покупку жилья у застройщиков, 11 обратились в департамент с заявлениями о проведении оценки и предоставлении выкупной стоимости их жилплощади. 22 собственника самостоятельно подбирают варианты во «вторичке», жильцу муниципальной квартиры предложили другое помещение. Еще 19 до сих пор не выбрали ни один из предложенных вариантов.
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