Когда банки спрашивают у предпринимателей, откуда деньги

Блокировка расчетного счета предпринимателя по «антиотмывочному» федеральному закону № 115 («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») – один из «страшных снов» практически любого бизнесмена.

Почему банки спрашивают в ряде случаев о происхождении денег на счете, приостанавливают операции, может ли этот надзор защитить предпринимателя от «крючка» мошенника, как избежать ошибочного решения банка о блокировке, какие доработки нужны 115-му закону – эта тема стала одной из основных на очередном круглом столе на площадке Липецкого РСПП. На встрече освещены вопросы IT-мошенничеств и киберпреступлений, а также защиты от таких посягательств.Экспертами выступили исполняющая обязанности управляющего отделением по Липецкой области ГУ Банка России по ЦФО Татьяна Божко, заведующий сектором защиты информации отдела безопасности липецкого отделения Алексей Сергеев, заведующая сектором платежных систем и расчетов Галина Бысова, начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Сергей Курдюков. Встречу традиционно провела заместитель председателя правления Липецкого отделения РСПП Ольга Митрохина.- Тема преступлений с использований IT-технологий сегодня приобретает особую актуальность – мошенники в прямом смысле находятся на передовой и используют достижения науки для создания новых способов и схем. Мы же, даже получая предупреждения, все равно попадаем на их уловки. Банки – учреждения, которые в достаточной степени сталкиваются с последствиями мошеннических посягательств. Сегодня эксперты липецкого отделения Центробанка поделятся накопленным опытом, - отметила Ольга Митрохина.И.о. управляющего липецким отделением Татьяна Божко добавила, что предприниматели также смогут поделиться, с какими проблемами сталкиваются, общаясь с банками.Об основных правилах кибербезопасности рассказал Алексей Сергеев – он напомнил, что киберзащита особенно важна при использовании платежных сервисов, банковских карт и при переводах в сети интернет.- Сегодня очень активно развивается мобильный банкинг, к гаджетам мы привязываем личные кабинеты разных служб, через которые можем совершать платежи и передавать конфиденциальную информацию, устанавливаем виртуальные банковские и бонусные карты. Важно помнить – гаджет является таким же компьютером, его программное обеспечение можно заразить, получить удаленный доступ через фишинговые ссылки. Так что на нем должна быть обязательно установлена антивирусная программа, не стоит открывать непонятные ссылки, которые приходят в сообщениях, - рассказал заведующий сектором защиты информации отдела безопасности.Популярными способами обмана остаются фишинговые сайты знакомых служб – подделывают даже сайты госуслуг и пенсионного фонда. В случае сомнений лучше не переходить на эти сайты по пришедшим ссылкам, а найти их самостоятельно. Не стоит делать денежные переводы и заходить в личные кабинеты в общественных точках с бесплатным вайфаем. Галина Бысова добавила, что не стоит увлекаться функцией «запомнить данные карты» при совершении компьютерных переводов.По мнению предпринимателей, в этой теме есть противоречие: там, где речь идет о защите от кибермошенничеств, человек должен сам быть постоянно начеку, чтобы защитить свои деньги и данные. Очень мало способов пресечь и предупредить преступные действия в IT-сфере.Но, на сегодняшний день у Банков существует мощный рычаг, чтобы приостановить финансовые переводы у предпринимателей, если возникли какие-либо подозрения на «нечестное» происхождение денег – в рамках закона 115-ФЗ.Этот закон, позволяющий блокировать работу компании, возник не на пустом месте, пояснил начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля Сергей Курдюков – за жесткими правилами, которые сегодня в той или иной форме существуют во многих странах, стоят поломанные мошенниками бизнес-проекты.- Ваш банковский агент должен знать все о движении средств, он должен знать своего клиента - отметил Сергей Курдюков.Предприниматели пожаловались на то, что доступ к заблокированному ошибочно счету могут восстанавливать слишком долго – в регионах мало собственных банков, часто их нет, а филиалы решают все вопросы только через головные офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Но две-три недели ожидания – когда невозможно оплатить товар поставщикам, заплатить налоги и платежи – могут реально погубить бизнес. Участники круглого стола отметили – банки не всегда предупреждают о возможности блокировки счета и не поясняют, из-за чего такое может произойти.- Этот момент в законе уже подкорректировали, что является достижением, в том числе и бизнеса – изменение внесли по требованию предпринимательских сообществ. Теперь банк в течение пяти дней обязан предоставить объяснение, почему произошла блокировка, - рассказал Сергей Курдюков.Бизнесмены добавили – сегодня им не хватает прозрачной схемы – общей для них и для банков – с четко прописанными причинами возможной блокировки и тем, каких шагов должен придерживаться банк и клиент, чтобы приостановку обслуживания счета можно было бы предупредить. Татьяна Божко пообещала, что все предложения по усовершенствованию закона будут переданы в Центробанк.- Сегодня у нас получился эмоциональный диалог, опыт работы с банками есть у каждого, наша общая задача – сделать эту работу удобной и безопасной для обеих сторон. Надеюсь, мы встретимся на площадке РСПП еще не раз, - подытожила встречу Ольга Митрохина.