За контрафактные алкоголь и сигареты владельцу киоска грозит миллионный штраф

Нарушения выявили в киоске на улице Терешковой.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, совместно с прокуратурой Советского района города Липецка были выявлены факты незаконного оборота алкогольной и табачной продукции в киоске на улице Терешковой.







В отношении индивидуального предпринимателя были возбуждены дела по части 3 статьи 14.17, части 4 статьи 15.12 КоАП РФ, проводится административное расследование. Нарушителю грозит штраф до 1 000 000 рублей.





- Был установлен факт реализации и хранения контрафактного алкоголя, сигарет, - отмечает пресс-служба управления потребрынка. - На всю продукцию, которая была изъята, отсутствовали документы, подтверждающие легальность ее оборота и качество. Причём предприниматель систематически нарушает законодательство в области оборота алкогольной продукции, в связи с этим управлением в УМВД города Липецка будет направлено сообщение для рассмотрения вопроса о привлечении предпринимателя к уголовной ответственности.





