Происшествия

9 минут назад

Молния подожгла дом в Грязинском районе

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#МЧС #пожар #гроза
Молния подожгла дом в Грязинском районе

Выгорела крыша.

Днем 21 августа в селе Красногорка Грязинского района загорелся дом площадью 60 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на доме полностью выгорела крыша.

- Пострадавших нет. Причиной пожара мог стать грозовой разряд молнии, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

Вечером 21 августа в селе Фащевка Грязинского района наполовину выгорела деревянная баня. А в Липецке на остановке «Автопарк» от короткого замыкания загорелась проводка в автомобиле «BMW». 

Всего на территории Липецкой области 21 и 22 августа зарегистрировано 27 пожаров.
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#МЧС #пожар #гроза

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