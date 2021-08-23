Происшествия
9 минут назад
Молния подожгла дом в Грязинском районе
Выгорела крыша.
Днем 21 августа в селе Красногорка Грязинского района загорелся дом площадью 60 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на доме полностью выгорела крыша.
- Пострадавших нет. Причиной пожара мог стать грозовой разряд молнии, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Вечером 21 августа в селе Фащевка Грязинского района наполовину выгорела деревянная баня. А в Липецке на остановке «Автопарк» от короткого замыкания загорелась проводка в автомобиле «BMW».
Всего на территории Липецкой области 21 и 22 августа зарегистрировано 27 пожаров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на доме полностью выгорела крыша.
- Пострадавших нет. Причиной пожара мог стать грозовой разряд молнии, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
Вечером 21 августа в селе Фащевка Грязинского района наполовину выгорела деревянная баня. А в Липецке на остановке «Автопарк» от короткого замыкания загорелась проводка в автомобиле «BMW».
Всего на территории Липецкой области 21 и 22 августа зарегистрировано 27 пожаров.