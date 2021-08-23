Молния подожгла дом в Грязинском районе

Выгорела крыша.



Днем 21 августа в селе Красногорка Грязинского района загорелся дом площадью 60 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, на доме полностью выгорела крыша.



- Пострадавших нет. Причиной пожара мог стать грозовой разряд молнии, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.



Вечером 21 августа в селе Фащевка Грязинского района наполовину выгорела деревянная баня. А в Липецке на остановке «Автопарк» от короткого замыкания загорелась проводка в автомобиле «BMW».



Всего на территории Липецкой области 21 и 22 августа зарегистрировано 27 пожаров.

