Общество
25 минут назад
О чем липчане спрашивают Игоря Артамонова
Липчане оставили более 600 вопросов для прямой линии губернатора.
С 17 по 22 августа липчане отправили на прямую линию Игоря Артамонова 663 вопроса, сообщили GOROD48 в Центре управления решениями Липецкой области. В ЦУР выделили топ-5 сфер, по которым чаще всего задают вопросы жители региона. Так, 14% отправивших вопросы липчан волнует благоустройство населённых пунктов (площади, парки, скверы, улицы, дворовые территории), еще 14% - дороги, проблемы ЖКХ озвучили 10% липчан, вопросы сферы социального обеспечения населения – 7%, а здравоохранения – еще 7%. Остальные вопросы касаются иных категорий.
Все вопросы оставлены через специальный сайт для прямой линии. Губернатор ответит на них в прямом эфире в полдень 31 августа. Эфир будет транслировать местный телеканал, а также его запустят в соцсетях. Вопросы через сайт принимают до 12:00 30 августа.
Впрочем, на некоторые вопросы липчане уже получили ответы. Многие решили задать вопросы не через сайт, а через Instagram-страничку Игоря Артамонова. И практически сразу многие получили на них ответы из профильных ведомств. Так, липчан волнуют рост цен на автомобильное топливо, стоимость проезда в общественном транспорте для студентов, проблемы трудоустройства, льготы для доноров, нехватка врачей в поликлиниках, проблемы с коммуналкой и даже стоимость билетов на футбольный матч «Металлурга» и «ЦСКА». Большая часть откликов все же посвящена заработку: липчане жалуются, что не получают тех зарплат, о которых говорят губернатору его подчиненные. На претензию оперативно отреагировала администрация Липецка.
«Территориальным органом статистики по городу Липецку производится расчет среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям города. В 2020 году среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по городу Липецку составила 46 040 рублей (105,4% к уровню 2019 года). В 2020 году по отношению к 2019 году наибольшее увеличение размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников наблюдается в следующих сферах:
- транспортировки и хранения – на 15,4%;
- строительства – на 13,1%;
- гостиниц и предприятий общественного питания – на 9,8%.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по городу Липецку за январь-май 2021 года по городу Липецку составила 47 858 рублей, или 108,2% к январю-маю 2020 года. Наибольшее увеличение размера заработной платы работников по отношению к январю-маю 2020 года произошло в следующих отраслях:
- общественное питание и гостиницы – на 42,0%;
- транспортировка и хранение – на 18,3%;
- строительство – на 17,0%», указано в комментарии мэрии.
Все вопросы оставлены через специальный сайт для прямой линии. Губернатор ответит на них в прямом эфире в полдень 31 августа. Эфир будет транслировать местный телеканал, а также его запустят в соцсетях. Вопросы через сайт принимают до 12:00 30 августа.
Впрочем, на некоторые вопросы липчане уже получили ответы. Многие решили задать вопросы не через сайт, а через Instagram-страничку Игоря Артамонова. И практически сразу многие получили на них ответы из профильных ведомств. Так, липчан волнуют рост цен на автомобильное топливо, стоимость проезда в общественном транспорте для студентов, проблемы трудоустройства, льготы для доноров, нехватка врачей в поликлиниках, проблемы с коммуналкой и даже стоимость билетов на футбольный матч «Металлурга» и «ЦСКА». Большая часть откликов все же посвящена заработку: липчане жалуются, что не получают тех зарплат, о которых говорят губернатору его подчиненные. На претензию оперативно отреагировала администрация Липецка.
«Территориальным органом статистики по городу Липецку производится расчет среднемесячной заработной платы по крупным и средним предприятиям города. В 2020 году среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по городу Липецку составила 46 040 рублей (105,4% к уровню 2019 года). В 2020 году по отношению к 2019 году наибольшее увеличение размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников наблюдается в следующих сферах:
- транспортировки и хранения – на 15,4%;
- строительства – на 13,1%;
- гостиниц и предприятий общественного питания – на 9,8%.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций по городу Липецку за январь-май 2021 года по городу Липецку составила 47 858 рублей, или 108,2% к январю-маю 2020 года. Наибольшее увеличение размера заработной платы работников по отношению к январю-маю 2020 года произошло в следующих отраслях:
- общественное питание и гостиницы – на 42,0%;
- транспортировка и хранение – на 18,3%;
- строительство – на 17,0%», указано в комментарии мэрии.
Умник.
Чумачэчий Я
Алькаш