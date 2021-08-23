Коронавирус

27 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, девять человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, девять человек умерли

Для сравнения: 23 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 47 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 148 случаев COVID-19, выздоровели 38 470 человек, умерли 1 329 человек.

В России за сутки выявлены 19 454 случая COVID-19, выздоровел 15 401 человек, умерли — 776 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 6 766 541 случай COVID-19, выздоровели 6 034 867 человек, умерли — 176 820 человек.
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#коронавирус

Комментарии (1)

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доктор Пилюлькин

15 минут назад
Сегодня уже 9 человек... И так каждый день: по 7, 8, 9 умерших за сутки... Видать, вакцина ваще не работает... Если такая печальная статистика по умершим...
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