Коронавирус
27 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 215 случаев COVID-19, девять человек умерли
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Для сравнения: 23 августа 2020 года было выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 215 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 47 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 148 случаев COVID-19, выздоровели 38 470 человек, умерли 1 329 человек.
В России за сутки выявлены 19 454 случая COVID-19, выздоровел 15 401 человек, умерли — 776 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 766 541 случай COVID-19, выздоровели 6 034 867 человек, умерли — 176 820 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 45 148 случаев COVID-19, выздоровели 38 470 человек, умерли 1 329 человек.
В России за сутки выявлены 19 454 случая COVID-19, выздоровел 15 401 человек, умерли — 776 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 6 766 541 случай COVID-19, выздоровели 6 034 867 человек, умерли — 176 820 человек.
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20.08.2021 16:44Коронавирус
доктор Пилюлькин