Общество

56 минут назад

Открыт прием заявок на участие в офлайн-форуме волонтеров

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#волонтеры #добровольцы
Открыт прием заявок на участие в офлайн-форуме волонтеров

Мероприятие состоится в начале сентября на базе отдыха под Липецком.

Организаторы открыли прием заявок для участия в Региональном форуме добровольцев. Он будет проходить на базе отдыха под Липецком с 7 по 11 сентября в офлайн – формате. Как ранее сообщал GOROD48, всем участникам очной части форума сделают ПЦР-тесты.

Участниками форума могут стать липецкие волонтеры в возрасте от 16 лет и организаторы добровольческой деятельности Липецкой области в возрасте от 18 лет. Подать заявку можно здесь. Их прием управление молодежной политики намерено завершить к 3 сентября.

В рамках форума запланировано проведение образовательной программы, выступление органов исполнительной власти и презентация федеральных программ, направленных на развитие добровольческой деятельности. Программа форума включает в себя: интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, групповые упражнения и практики, дискуссии и практические кейсы. Программа предусматривает освещение таких тем, как история добровольческого движения в России, образ российских добровольческих движений и инициатив, основы социального проектирования и менеджмента волонтерской деятельности, этический кодекс волонтера, перспективы развития волонтерства в России.
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#волонтеры #добровольцы

Комментарии (4)

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Алькаш

10 минут назад
Добровольческая деятельность под чутким руководством исполнительной власти.В какой-то стране это уже было.
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вова

20 минут назад
Буржуям выгодно, чтобы народ работал за миску похлёбки! К этому и * всех, как бы на добровольных началах.
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кушать хочется всегда

41 минуту назад
А за это деньги платить будут?! Тогда я - за !!
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ради хорошей фотки

50 минут назад
можно и в брюках в траншею залезть, и мутить воду типа что-то убираешь)
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