Общество
56 минут назад
Открыт прием заявок на участие в офлайн-форуме волонтеров
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Мероприятие состоится в начале сентября на базе отдыха под Липецком.
Организаторы открыли прием заявок для участия в Региональном форуме добровольцев. Он будет проходить на базе отдыха под Липецком с 7 по 11 сентября в офлайн – формате. Как ранее сообщал GOROD48, всем участникам очной части форума сделают ПЦР-тесты.
Участниками форума могут стать липецкие волонтеры в возрасте от 16 лет и организаторы добровольческой деятельности Липецкой области в возрасте от 18 лет. Подать заявку можно здесь. Их прием управление молодежной политики намерено завершить к 3 сентября.
В рамках форума запланировано проведение образовательной программы, выступление органов исполнительной власти и презентация федеральных программ, направленных на развитие добровольческой деятельности. Программа форума включает в себя: интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, групповые упражнения и практики, дискуссии и практические кейсы. Программа предусматривает освещение таких тем, как история добровольческого движения в России, образ российских добровольческих движений и инициатив, основы социального проектирования и менеджмента волонтерской деятельности, этический кодекс волонтера, перспективы развития волонтерства в России.
Участниками форума могут стать липецкие волонтеры в возрасте от 16 лет и организаторы добровольческой деятельности Липецкой области в возрасте от 18 лет. Подать заявку можно здесь. Их прием управление молодежной политики намерено завершить к 3 сентября.
В рамках форума запланировано проведение образовательной программы, выступление органов исполнительной власти и презентация федеральных программ, направленных на развитие добровольческой деятельности. Программа форума включает в себя: интерактивные лекции, тренинги, деловые игры, групповые упражнения и практики, дискуссии и практические кейсы. Программа предусматривает освещение таких тем, как история добровольческого движения в России, образ российских добровольческих движений и инициатив, основы социального проектирования и менеджмента волонтерской деятельности, этический кодекс волонтера, перспективы развития волонтерства в России.
4 272
Алькаш
вова
кушать хочется всегда
ради хорошей фотки