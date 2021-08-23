Политика

30 минут назад

Михаил Тарасенко: «Вопросы сохранения экологии и охраны окружающей среды должны решаться четко, быстро и эффективно»

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Михаил Тарасенко: «Вопросы сохранения экологии и охраны окружающей среды должны решаться четко, быстро и эффективно»

В России могут существенно упростить и ускорить реализацию проектов, направленных на улучшение экологии и снижение выбросов на производственных предприятиях. Пакет поправок в закон об экологической экспертизе уже направлен в Правительство РФ.

Автором поправок стал депутат Государственной Думы от Липецкой области, первый заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

«В действующем законе об экологической экспертизе присутствуют совершенно парадоксальные вещи. Если предприятие реализует проект по строительству или модернизации производства, направленный на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов, необходимо проходить экологическую экспертизу, которая может затянуться на год-полтора. А если проект ничего не улучшает в сфере охраны окружающей среды, экспертизу проходить не нужно. Эти парадоксы необходимо ликвидировать. Вопросы сохранения экологии и охраны окружающей среды должны решаться четко, быстро и эффективно», - объяснил суть поправок Михаил Тарасенко.

По мнению депутата, сложившаяся ситуация крайне негативно сказывается на природоохранных проектах предприятий. Инвесторы, готовые вложить средства в модернизацию производств, вынуждены подолгу ожидать заключения, либо отказываются от проектов.

«Я инициировал поправки, которые позволят отказаться от экологической экспертизы, в тех случаях, когда проект строительства или модернизации на производстве направлен на улучшение состояния окружающей среды. Всю объективную картину можно будет получить и в рамках общей госэкспертизы», - резюмировал Михаил Тарасенко.

Предложенные поправки поддержаны думским комитетом по экологии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже направил скорректированный проект закона об экологической экспертизе для рассмотрения Правительством РФ.

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