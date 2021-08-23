Общество

49 минут назад

«Teatro» за алкоголь без лицензии грозил штраф в 3 млн рублей

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#штраф #алкоголь #кафе
«Teatro» за алкоголь без лицензии грозил штраф в 3 млн рублей

Но суд учел то, что организация привлечена за нарушение правил хранения спиртного впервые, и не стал применять карательные санкции.

Арбитражный суд Липецкой области пояснил причины, по которым ООО «Буфет» за нарушение правил хранения алкоголя в кафе «Teatro» было оштрафовано всего на 1,5 млн рублей вместо 3 млн рублей – минимальной санкции за подобные нарушения для организаций.

Напомним, ООО «Буфет» привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ «Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии». Причиной для взыскания стали итоги прокурорской проверки. В помещении кафе нашли почти сотню бутылок спиртного, а также барную карту с перечнем предлагаемой для реализации алкогольной продукции. Весь найденный алкоголь изъяли, а на ООО «Буфет» завели административное дело. Его материалы для определения наказания отправили в арбитраж. В мотивированном решении суда указано, почему организация не получила взыскание в 3 млн рублей, предусмотренное как минимальная санкция для такого типа бизнеса.

- Предусмотренный санкцией ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ минимальный размер штрафа в сумме 3 млн рублей не соответствует тяжести совершенного правонарушения и не обеспечивает достижение целей административного наказания. Исходя из принципа справедливости наказания, его соразмерности совершенному правонарушению и причиненному им вреду, применительно к обстоятельствам совершенного правонарушения и субъекту административной ответственности, учитывая, что размер административного наказания не должен носить карательный характер, - указано в решении суда. Кроме того, свою роль сыграло и то, что нарушение было выявлено впервые. - Материалами дела не опровергается привлечение ООО «Буфет» к ответственности за впервые совершенное правонарушение.

У сторон процесса – прокуратуры и ООО «Буфет» - есть срок на обжалование решения суда, до 30 августа. Если к этому моменту протестов от участников дела не поступит, то решение вступит в законную силу: организации придется заплатить штраф, а весь конфискованный алкоголь передадут в службу судебных приставов для уничтожения.

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#штраф #алкоголь #кафе

Комментарии (2)

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А что вы комментарии к Тарасенко отключили

4 минуты назад
Боитесь народ вопросы будет задавать или мнение выражать?
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Горожанин

25 минут назад
Что вы на театро ополчились,одно из немногих цивильных мест в городе. Вы лучше Трибуну штрафуйте, вот где надо пристально смотреть
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