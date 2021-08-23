Происшествия

сегодня, 09:15

Инспектор ДПС отказался от взятки водителя «Daewoo Nexia»

7 1073
#взятка #подкуп #штраф
Инспектор ДПС отказался от взятки водителя «Daewoo Nexia»

Мировой судья Елецкого судебного участка № 2 в особом порядке рассмотрел материалы уголовного дела по обвинению пенсионера в покушении на дачу взятки.

Мужчина пошел под суд из-за попытки откупиться от штрафа за нарушение правил дорожного движения. Рано утром 13 апреля подсудимый на своей «Daewoo Nexia» на 196 км трассы «Орел-Тамбов» вблизи поселка Красный Куст Елецкого района пошел на обгон по полосе встречного движения, хотя эти маневры на том участке запрещены. Нарушение правил дорожного движения заметили дежурившие неподалеку инспекторы ДПС. Они остановили «Daewoo Nexia» и стали оформлять на водителя протокол. Но водитель решил откупиться от штрафа и предложил одному из сотрудников закрыть глаза на нарушение за 1 000 рублей. Инспектор отказался от взятки и сообщил о преступлении.

Суд признал водителя виновным в покушении на дачу взятки. Ему назначен штраф в 10 000 рублей. Несостоявшуюся взятку, 1 000 рублей, обратили в доход государства.

7 1073
#взятка #подкуп #штраф

Комментарии (7)

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пожалел

21 минуту назад
на дэу ездит, ну какие с него деньги
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И тогда всё чики-поки.

25 минут назад
Захотел сэкономить. По крайней мере надо было дать взятку в размере штрафа - 5 штук.
ответить

Ну

36 минут назад
"Честный" гаишник из Нашей Раши, поглядитя !!!
ответить

шардак

47 минут назад
нужно было предложить вазелина
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да

54 минуты назад
это был нищеброд -провокатор
ответить

Хотел

сегодня, 09:45
Унизить гаишника.
ответить

Всё Путем!

сегодня, 09:21
Коп обиделся на такую выходуку, ибо встречка решается на месте от пятнадцати.
ответить

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