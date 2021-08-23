В Грязинском районе «Хонда» улетела в кювет

Сотрудников ГИБДД на ДТП не вызывали.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших. Сотрудников ГИБДД на место не вызывали. При этом с брошенной в кювете машины скрутили номера.







В Грязинском районе на дороге между сёлами Малей и Ярлуково в минувшие выходные водитель автомобиля «Хонда» не справился с управлением, в результате чего машина улетела в кювет.