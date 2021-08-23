В Липецке появилась стена героев-спасателей

Художник изобразил на стене граффити с портретами реальных людей, спасателей, на счету которых десятки спасенных жизней

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Липецкий художник Дмитрий Савоста, на территории Управления государственной противопожарной спасательной службы, на стене нарисовал портреты спасателей.На новом городском граффити, а Дмитрий Савоста является автором множества рисунков на стенах липецких домов, изображены реальные люди: Михаил Сафонов, пожарный-спасатель отдельного пожарно-спасательного поста № 12 села Коробовка Грязинского района. За годы службы Михаил Иванович осуществил более 150 оперативных выездов, спас 46 человек. Алексей Поликарпов, спасатель 1 класса газоспасательного пункта аварийно-спасательного отряда. За время работы совершил более 350 выездов на различные чрезвычайные ситуации, в том числе на ликвидации последствий ДТП, как на территории Липецкой области, так и за ее пределами. Константин Тюри, заместитель начальника маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах. Под его руководством совершено более полутысячи выездов, спасено более 100 человеческих жизней. Любовь Ёркина, медсестра. За время ее работы в составе дежурной смены принимала участие в спасении более полусотни человек, оказала помощь 300 пострадавшим. Денис Бирюков, взрывник, спасатель 1 класса газоспасательного пункта аварийно-спасательного отряда за время работы совершил более 450 выездов на различные чрезвычайные ситуации, уничтожил более 1500 единиц взрывоопасных предметов.Стену героев-спасателей открыли к 11-летию создания Управления государственной противопожарной спасательной службы.Во время открытия наградили самих спасателей.