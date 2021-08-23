Общество

сегодня, 07:46

В Липецке появилась стена героев-спасателей

4 967
#граффити
В Липецке появилась стена героев-спасателей

Художник изобразил на стене граффити с портретами реальных людей,  спасателей, на счету которых десятки спасенных жизней

Липецкий художник Дмитрий Савоста,  на территории Управления государственной противопожарной спасательной службы, на стене нарисовал портреты спасателей. 





На новом городском граффити, а Дмитрий Савоста является автором множества рисунков на стенах липецких домов, изображены реальные люди: Михаил Сафонов, пожарный-спасатель отдельного пожарно-спасательного поста № 12 села Коробовка Грязинского района. За годы службы Михаил Иванович осуществил более 150 оперативных выездов, спас 46 человек. Алексей Поликарпов, спасатель 1 класса газоспасательного пункта аварийно-спасательного отряда. За время работы совершил более 350 выездов на различные чрезвычайные ситуации, в том числе на ликвидации последствий ДТП, как на территории Липецкой области, так и за ее пределами. Константин Тюри, заместитель начальника маневренной поисково-спасательной службы на водных объектах. Под его руководством совершено более полутысячи выездов, спасено более 100 человеческих жизней. Любовь Ёркина, медсестра. За время ее работы в составе дежурной смены принимала участие в спасении более полусотни человек, оказала помощь 300 пострадавшим. Денис Бирюков, взрывник, спасатель 1 класса газоспасательного пункта аварийно-спасательного отряда за время работы совершил более 450 выездов на различные чрезвычайные ситуации, уничтожил более 1500 единиц взрывоопасных предметов.  

IMG_6850.jpg

Стену героев-спасателей открыли к 11-летию создания Управления государственной противопожарной спасательной службы.

Во время открытия наградили самих спасателей.

Фото: ugpss48.ru, www.instagram.com/savostadima

4 967
#граффити

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

О как

29 минут назад
Вот это - реальные герои наших дней, а не гастарбайтер на самолете.
ответить

Гость

44 минуты назад
Для примера надо было пожарную машину поставить, что сгорела от тушения травы.
ответить

Артём

46 минут назад
Благородное дело! Спасибо!
ответить

Игорь

сегодня, 07:50
Куда не посмотри одни герои
ответить

Еще в рубрике

«Король бензоколонок» признан банкротом из-за долга в 1,3 млрд рублей
#банкротство
3
«Король бензоколонок» признан банкротом из-за долга в 1,3 млрд рублей

41 минуту назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
#доброе утро
2
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
ЛДПР оспорила победу Евдокии Бычковой на довыборах в Липецкий горсовет
#выборы
30
ЛДПР оспорила победу Евдокии Бычковой на довыборах в Липецкий горсовет

вчера, 22:27

Общество
На Левом берегу и в Матырском отключат холодную воду
#отключения #ЖКХ
5
На Левом берегу и в Матырском отключат холодную воду

вчера, 17:33

Общество
В тендере на проект благоустройства Задонска нашли ограничение конкуренции
#благоустройство #парк #тендер
4
В тендере на проект благоустройства Задонска нашли ограничение конкуренции

вчера, 17:08

Общество
Ограничение на посещение лесов продлено до 9 сентября
#лес #пожар
10
Ограничение на посещение лесов продлено до 9 сентября

вчера, 14:41

Общество