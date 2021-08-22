Четыре иномарки столкнулись на проспекте Победы

Авария произошла по принципу домино.

Сегодня около 19 часов на проспекте Победы, рядом с перекрёстком с улицей Доватора, в Липецке произошла массовая авария. Там столкнулись четыре автомобиля, которые двигались попутно.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УВМД по Липецкой области, участниками аварии стали водители автомобилей «Рено», «Хэндай», «Форд» и «Фольксваген». В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.