Происшествия

7 минут назад

Четыре иномарки столкнулись на проспекте Победы

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#ДТП #авария
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Четыре иномарки столкнулись на проспекте Победы

Авария произошла по принципу домино.

Сегодня около 19 часов на проспекте Победы, рядом с перекрёстком с улицей Доватора, в Липецке произошла массовая авария. Там столкнулись четыре автомобиля, которые двигались попутно.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УВМД по Липецкой области, участниками аварии стали водители автомобилей «Рено», «Хэндай», «Форд» и «Фольксваген». В ДТП никто не пострадал, машины получили механические повреждения.
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#ДТП #авария
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