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сегодня, 16:45

Из-за лесного пожара в Свердловской области эвакуируют людей

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Жителей садового товарищества "Мирный" и двух баз отдыха возле озера Глухое в Свердловской области эвакуируют из-за угрозы распространения природного пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"Силы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС делают минерализованную полосу вокруг садового товарищества и готовятся к тушению пожара в случае подхода огня", - рассказали в ведомстве.

Из-за сильного ветра огонь подобрался близко к дачным участкам. На место происшествия выехал замгубернатора Свердловской области Азат Салихов.

Спасатели были вынуждены изменить стратегию борьбы с огнем. Если раньше они пытались остановить пожар встречным палом, то сейчас они отказались от этого метода из-за сильного ветра.

Осложняет ситуацию с пожарами и наступившая в регионе аномальная жара выше 30 градусов. С апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим.
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