Доброе утро, Липецк!

Новая рабочая неделя начинается 23 августа. В понедельник в Липецке будут работать три мобильных центра прививок. Родителям рассказали, как высчитываются новые пособия на детей. Сегодня начинается турнир по киберспорту.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +24 до +26 градусов.

День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 4 градуса тепла.