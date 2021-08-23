44 минуты назад
Доброе утро, Липецк!
Новая рабочая неделя начинается 23 августа. В понедельник в Липецке будут работать три мобильных центра прививок. Родителям рассказали, как высчитываются новые пособия на детей. Сегодня начинается турнир по киберспорту.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура днем будет от +24 до +26 градусов.
День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 4 градуса тепла.
Дороги
Икра заморская
Александр из Липецка делится рецептом главного деликатеса застолья из знаменитого фильма "Иван Васильевич меняет профессию".
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
Прививка на шоппинге
Сегодня медики ждут липчан на прививку от COVID-19 в трех мобильных пунктах вакцинации.
Киберспорт
23 августа начинается региональный фестиваль по компьютерному спорту «Жемчужина Черноземья». Прием заявок начинают сегодня. Фестиваль пройдет в три этапа. В финале сильнейшие сыграют в очном формате LAN на площадке ТРЦ «Ривьера». В программу мероприятия вошли шесть дисциплин: боевая арена (Dota 2), боевой шутер (Counter Strike. Global Offensive), спортивный симулятор (Fifa 2021), файтинг (Mortal Kombat 11), стратегия в реальном времени (Clash Royale) и соревновательная головоломка (Hearthstone).
Будущее «Звездного»
Департамент градостроительства и архитектуры продолжает прием замечаний по проекту застройки микрорайона «Звездный». В квартале, ограниченном улицами Музыки, Трунова и Лебедянским шоссе, планируют изменить этажность двух готовящихся к возведению высоток, а также поставить трансформаторные подстанции и котельные. Отклики принимают на электронную почту proekt@lipetskcity.ru.
Детские пособия
В управлении социальной политики составили полный список ежемесячных выплат на детей от 0 до 18 лет.
Чистый двор
Сделать территорию вокруг своего дома чище под силу каждому. Для этого даже не нужно вооружать метлой и граблями, достаточно сделать один звонок. И из двора исчезнут старые покрышки и автохлам. Сообщить о них по телефонам:
Управление Советским округом – тел.: 30-94-85,
Управление Октябрьским округом – тел.: 22-13-30,
Управление Правобережным округом – тел.: 28-04-12,
Управление Левобережным округом – тел.: 43-17-20.
Страдающее Средневековье
В последнее время одним из главных трендов в популярной литературе стала медиевистика, то есть написанные без особых премудростей книги о Средневековье. Книги о быте и нравах Средних веков выходят одна за одной. Познакомим вас с тремя новыми главными работами о Средневековье.
«Страдающее Средневековье» (16+). Эта книга расскажет, как в христианском искусстве священное переплеталось с комичным, монструозным или непристойным. Речь пойдет не только о прошлом, но и о том, как сегодня читать средневековые образы. Принято считать, что художник того времени действовал в строгих рамках, заданных церковным каноном, волей заказчика и древними образцами. Но на деле у средневековых мастеров оставалось пространство для визуального эксперимента с сакральными сюжетами. Факт: книга была создана по инициативе сообщества «Страдающее Средневековье», объединившего более полмиллиона подписчиков.
«Чумазое средневековье. Мифы и легенды о гигиене» (16+). Книга историка и реконструктора Екатерины Мишаненковой посвящена развенчанию популярных мифов об эпохе средних веков. В Средние века люди были жутко грязными и вонючими — никогда не мылись, одежду не стирали, рыцари ходили в туалет прямо под себя, в доспехи, а широкополые шляпы носили, чтобы защищаться от помоев и содержимого ночных горшков, постоянно выливаемых из окон. Королева Изабелла Кастильская поклялась не менять белье, пока мавры не будут изгнаны из Испании, и мылась только два раза в жизни. От Людовика XIV воняло «как от дикого зверя». Король Фридрих Барбаросса чуть не утонул в нечистотах. А на окна британского парламента вешали ароматизированные занавески, чтобы защититься от вони, исходящей от Темзы. Что из этого правда, а что вымысел? Давайте обратимся к фактам.
«Апокалипсис Средневековья. Иероним Босх, Иван Грозный, Конец света» (16+). Автор книги — Валерия Косякова, кандидат культурологии, член Ассоциации искусствоведов, специалист в области визуальных исследований и культуры Средневековья, преподаватель РГГУ. Эта книга рассказывает о важнейшей, особенно в средневековую эпоху, категории — о Конце света, об ожидании Конца света. Главный герой этой книги, как и основной её образ, — Апокалипсис. Однако что такое Апокалипсис? Как он возник? Каковы его истоки? Почему образ тотального краха стал столь вездесущ и даже привлекателен? Что общего между Откровением Иоанна Богослова, картинами Иеронима Босха и зловещей деятельностью Ивана Грозного? Обращение к трём персонажам, остающимся знаковыми и ныне, позволяет увидеть эволюцию средневековой идеи фикс, одержимости представлением о Конце света. Читатель узнает о том, как Апокалипсис проявлял себя в изобразительном искусстве, архитектуре и непосредственном политическом действе.