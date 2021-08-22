Коронавирус
45 минут назад
4 217 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечат дома
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Еще 764 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» госпитализированы.
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Липецкой области, за минувшие сутки 69 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 8 человек умерли. По состоянию на 15:00, 22 августа в больницах находятся 764 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 4217 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждены 219 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 141
Грязинский район - 51
Добровский район - 1
Елецкий район - 1
Задонский район - 2
Измалковский район - 1
Лев-Толстовский район - 1
Липецкий район - 15
Становлянский район - 1
Хлевенский район - 2
Чаплыгинский район – 3.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 44 933 случая новой коронавирусной инфекции, 38 423 человека выздоровели, 1 335 человек умерли.
За последние сутки в регионе подтверждены 219 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
Липецк - 141
Грязинский район - 51
Добровский район - 1
Елецкий район - 1
Задонский район - 2
Измалковский район - 1
Лев-Толстовский район - 1
Липецкий район - 15
Становлянский район - 1
Хлевенский район - 2
Чаплыгинский район – 3.
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 44 933 случая новой коронавирусной инфекции, 38 423 человека выздоровели, 1 335 человек умерли.
290
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