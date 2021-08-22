4 217 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечат дома

Еще 764 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» госпитализированы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Липецкой области, за минувшие сутки 69 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 8 человек умерли. По состоянию на 15:00, 22 августа в больницах находятся 764 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 4217 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 219 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:



Липецк - 141

Грязинский район - 51

Добровский район - 1

Елецкий район - 1

Задонский район - 2

Измалковский район - 1

Лев-Толстовский район - 1

Липецкий район - 15

Становлянский район - 1

Хлевенский район - 2

Чаплыгинский район – 3.



Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 44 933 случая новой коронавирусной инфекции, 38 423 человека выздоровели, 1 335 человек умерли.