Коронавирус

45 минут назад

4 217 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечат дома

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#коронавирус
4 217 пациентов с лёгкой формой COVID-19 лечат дома

Еще 764 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция» госпитализированы.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Липецкой области, за минувшие сутки 69 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 8 человек умерли. По состоянию на 15:00, 22 августа в больницах находятся 764 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получают лечение на дому 4217 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 219 случаев инфицирования коронавирусом. Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

Липецк - 141
Грязинский район - 51
Добровский район - 1
Елецкий район - 1
Задонский район - 2
Измалковский район - 1
Лев-Толстовский район - 1
Липецкий район - 15
Становлянский район - 1
Хлевенский район - 2
Чаплыгинский район – 3.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 44 933 случая новой коронавирусной инфекции, 38 423 человека выздоровели, 1 335 человек умерли.
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#коронавирус

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