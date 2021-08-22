Ограничение на посещение лесов продлено до 9 сентября

Нарушителям грозят штрафы.

Ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств продлено в Липецкой области до 9 сентября. Соответствующее распоряжение выпущено администрацией региона.



Введение ограничения вызвано высоким рисков возникновения пожаров. На въездах в лесах установлены предупредительные аншлаги с указанием информации о введении соответствующего ограничения и периода его действия, а также телефон диспетчерской службы. При обнаружении лесного пожара необходимо незамедлительно позвонить по бесплатному телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах, штраф для физических лиц составляет от 4 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 20 000 до 40 000 рублей, для юридических лиц от 300 000 до 500 000 рублей.



Напомним, ранее ограничение уже продлевалось, оно действовало до 19 августа.