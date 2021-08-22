Погода в Липецке

сегодня, 18:00

В Липецкой области сухо и до +26

5 505
#погода
2
В Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.

С 10 августа по югу Липецкой области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.

 По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +21 до +26 градусов.

 В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.

 День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 4 градуса тепла.

5 505
#погода
2

Комментарии (5)

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Ланочка

12 минут назад
Ох, я тааакая сухая домой пришла...
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М аруся

16 минут назад
ха! сухо! хоть бы за окно глядели!
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мысли в слух

24 минуты назад
Бесконечное лето, Нет, чувак, лету твоему пришёл конец! Завтра начнутся уже морозы!! ахаха....
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Бесконечное лето

38 минут назад
+25 отличная летняя прохлада, наслаждайтесь! Любителей колотуна ждут Хатанга, Тикси и Анадырь :)
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Максим

сегодня, 18:07
Всё равно жарко! Надоела эта лето и жара!! Быстрее бы уже наступила осень и холода!!! Хочу дождей, морозов и снега!!!!!!!
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