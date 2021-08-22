В Липецкой области сухо и до +26

В ближайшие сутки Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 4-9 м/сек. Температура ночью составит от +9 до +14 градусов, днем будет от +21 до +26 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.



День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 4 градуса тепла.

С 10 августа по югу Липецкой области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов, 5 класс горимости.