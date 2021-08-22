сегодня, 18:00
В Липецкой области сухо и до +26
В ближайшие сутки Липецкая область окажется в зоне повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-19 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +11 до +13 градусов, днем будет от +24 до +26 градусов.
День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 4 градуса тепла.
Ланочка
М аруся
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Бесконечное лето
Максим