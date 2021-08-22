На Левом берегу и в Матырском отключат холодную воду

23 августа с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в Левобережье – в домах №№ вл.2а, 2б, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 34, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 47, 53, 53а, 51вл, 59, 59а, 59в, 59а, 63ст.1, по улице Фурманова, в частном секторе улиц Фурманова, Кленовой, Дорожной, Зареченской, Лесопарковое хозяйство. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке по адресу: улица Фурманова, 30а.





С 10:00 до 17:00 из-за устранения утечки на водоводе по улице Огнева без холодной воды останутся дома №№ 1, 2, 3, 4, 4/1 по улице Огнева, №№ 9а, 11, 11а по улице Шаталовой. Подвоз воды на участки организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.





С 09:00 до 16:00 отключат электричество в СНТ «Спутник», СНТ «Горняк» - ЛГЭК временно приостановит подачу электроэнергии для ремонтных работ на сетях.

С 10:00 до 17:00 из-за ремонта запорной арматуры по улице Энергостроителей, 4 не будет холодной воды в Матырском: в домах №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, № 20 по улице Моршанской, № 1 в переулке Каштановом, № 16 в переулке Виноградном, в частном секторе улиц Надежды, Сливовой, Абрикосовой, Папанина, Ануфриева, Бахаева, Басинского, Полунина, Уральской, Кавказской, переулков Каштанового, Виноградного.