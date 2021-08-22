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сегодня, 13:10

В Москве при взрыве гранаты погибли два человека

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От взрыва гранаты погибли мужчина и подросток

Мужчина и 14-летний подросток погибли от взрыва гранаты в квартире на северо-западе Москвы, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя экстренных служб.

Еще один пострадавший, 12-летний мальчик, выжил. Ребенок находится в реанимации, ему оказывается необходимая помощь.

По информации источника, граната взорвалась при попытке ее разобрать.

"По предварительным данным, подростки нашли на улице гранату: возможно Ф-1, возможно РГД-5. Принесли домой и вместе с родителем попытались разобрать. Запал гранаты, похожий на УЗРГ-2, сдетонировал", - рассказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).
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