Суточная сводка эпидемии: 219 новых случаев COVID-19, восемь умерших

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 219 случаев инфицирования коронавирусом, 69 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, восемь человек скончались. Эти данные сообщает сегодня, 22 августа, сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.С начала эпидемии, с марта 2020 года, в Липецкой области COVID-19 заболели 44 933 человека, 38 423 из них выздоровели, число жертв эпидемии составляет 1 320 пациентов.За последние сутки в России выявлено 20 564 случая COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 15 414 человек. За последние сутки подтверждено 762 летальных исхода с коронавирусом. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 747 087 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 019 466. Летальных случаев за все время: 176 044.