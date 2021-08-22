Коронавирус

34 минуты назад

Суточная сводка эпидемии: 219 новых случаев COVID-19, восемь умерших

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#коронавирус
Суточная сводка эпидемии: 219 новых случаев COVID-19, восемь умерших
За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 219 случаев инфицирования коронавирусом, 69 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, восемь человек скончались. Эти данные сообщает сегодня, 22 августа, сайт официальной информации о коронавирусной эпидемии в России стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии, с марта 2020 года, в Липецкой области COVID-19 заболели 44 933 человека, 38 423 из них выздоровели, число жертв эпидемии составляет 1 320 пациентов.

За последние сутки в России выявлено 20 564 случая COVID-19. За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 15 414 человек. За последние сутки подтверждено 762 летальных исхода с коронавирусом. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 747 087 случаев (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 019 466. Летальных случаев за все время: 176 044.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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9 минут назад
мысли в слух, а ты верь цифрам. Одни и теже цифры копировать вставить по всем городам
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мысли в слух

14 минут назад
И так каждый день: по 7, 8, 9 умерших за сутки! Печальная, конечно, статистика!! Но что поделать?! Это - жизнь!! Ритуальщикам сказочно повезло, деньги гребут лопатами!!!!!
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