Данковчане поставили на поток обман банка

Но за мошенничество приходится отвечать в суде.

Мировой судья Данковского судебного участка №2 рассмотрел серию уголовных дел в отношении местных жителей, обвиненных в мошенничестве. Всех их привлекли к ответственности за обман банка при оформлении кредитов.



Уголовные дела возбудили в отношении трех мужчин. Каждый из них обманул МКК «Центрофинанс Групп». Так, в конце декабря 2020 года первый подсудимый обманом получил кредит в 4360 рублей, предоставив фиктивную справку о работе продавцом и ежемесячном заработке в 25 000 рублей. Второй мужчина 5 января с подложной справкой о работе на мясокомбинате и зарплате в 15 000 рублей получил 6 390 рублей. А 20 января третий данковчанин приложил к заявке на кредит поддельную справку о трудоустройстве на том же мясокомбинате и заработке в 30 000 рублей. Так он получил из микро-банка 5 360 рублей. Ни один из мужчин и не собирался платить по кредиту. Представители банка из-за задолженностей обратились в полицию. Мужчин привлекли к уголовной ответственности.



В отношении первого мошенника уголовное дело прекратили: он все вернул банку с процентами, и тот снял претензии. А двое других, «сотрудники» мясокомбината, приговорены к 250 часам исправительных работ каждый. Кроме того, банк отсудил долги с процентами: второй заемщик должен выплатить 13 074 рубля, а третий — 10 919 рублей.



