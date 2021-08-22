Общество

45 минут назад

Фирма из Калифорнии засудила липецкий магазин

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#контрафакт #торговля
Фирма из Калифорнии засудила липецкий магазин

В торговой точке без разрешения продавали технику под лейблом компании.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление представителей калифорнийской компании «Harman International Industries Incorporated» в отношении владельцев магазина, расположенного в Липецке. Американская фирма потребовала возмещение за нарушение исключительных прав на использование товарного знака. Цена иска составила 50 000 рублей.

Как указано в материалах суда, в магазине на улице Гагарина в Липецке покупателю был продан контрафактный товар - портативную акустическую колонку JBL (Charge).Правообладателем этого товарного знака является компания из Калифорнии. В России право его использование предоставлено только одному уполномоченными лицу в Москве. Истец не предоставлял липецкому магазину прав на использование товарного знака.

Суд частично удовлетворил иск. За продажу контрафактной колонки липецкому магазину придется заплатить американской компании 20 000 рублей, а также погасить издержки, например, возместить 795 рублей, которые стоил спорный товар. Контрафактную колонку уничтожат.

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#контрафакт #торговля

Комментарии (1)

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Коммунист

28 минут назад
Ну вот, все либерально и демократично.. Как в "цивилизованных странах")
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